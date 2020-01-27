Путин поручил правительству продлить выплату маткапитала до конца 2026 года

Москва, 27 января. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести в Госдуму поправки в законодательство, чтобы продлить срок действия программы по выплате маткапитала до 31 декабря 2026 года. Об этом говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

«Обеспечив при этом ежегодную индексацию размера материнского (семейного) капитала», — говорится в документе.

Кроме того, глава государства распорядился предусмотреть возможность выплаты маткапитала семьям, у которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Речь идет о выплате 466,6 тыс. рублей.

В случае рождения или усыновления в семье второго ребенка, сумма выплат должна увеличиться еще на 150 тыс. рублей. При этом если у семьи, в которой родился второй ребенок, до 1 января не было возможности получать маткапитал, основная выплата составит 616,6 тыс. рублей.

Отметим, что текущая программа маткапитала рассчитана на период до 31 декабря 2021 года. С предложением повысить маткапитал Путин выступил еще 15 января, когда обращался с посланием к Федеральному собранию. Глава государства также инициировал расширение адресатов выплат, чтобы государственную поддержку получали не только семьи со вторым ребенком, но и семьи, родившие первенца.

В комитете Государственной думы по социальной политике заявили, что в рамках президентского указа Владимира Путина материнский капитал на первенца и жилищные выплаты за детей начнут оформляться уже весной 2020 года.