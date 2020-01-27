Петербург отмечает День снятия блокады Ленинграда. ФАН-ТВ

27 января — одна из самых важных дат в истории Петербурга. Именно в этот день в 1944 году была полностью снята блокада Ленинграда. В годовщину освобождения города тысячи человек пришли к братской могиле на Пискаревском мемориальном кладбище.

Цветы и венки к монументу «Мать-Родина» возложили председатель совета федерации Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, члены правительства города и области. Кроме них к месту массового захоронения приехали ветераны из других городов и стран, школьники, представители ветеранских и общественных организаций.

В этот день памятные мероприятия проходят по всему городу. На Невском проспекте у мемориальной доски «Героизму и мужеству ленинградцев» прошел торжественно-траурный митинг. Церемония возложения цветов также прошла Серафимовском, Невском, Богословском и Смоленском кладбище, на площади Победы, у Триумфальной арки. Ровно в полдень из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прогремел памятный выстрел.