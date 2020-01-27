Голубкина прокомментировала свою «госпитализацию»

Москва, 27 января. Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина опровергла информацию о своей госпитализации. Она заявила, что находится дома и чувствует себя хорошо.

«Смешно! Вы будите меня днем, легла после обеда поспать. А тут появилась информация, что я помираю. Я была в больнице ранее, так как у меня нога больная, артроз. Я ездила в Германию, мне должны были сделать операцию, но не стали, отложили до весны» — сказала актриса РИА Новости.

Голубкина объяснила, что в настоящее время отдыхает, и с ней все в порядке.

«Не дождетесь!» — добавила она.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на источник написал о том, что актрису якобы госпитализировали в Москве. Сообщалось, что Голубкина находится в терапевтическом отделении под постоянным наблюдением врачей, а причинами для помещения в стационар послужили гипертония и высокое давление.

Лариса Голубкина наиболее известна по ролям в фильмах «Гусарская баллада», «Сказки о царе Салтане» и «Дайте жалобную книгу». Артистка является вдовой знаменитого советского актера Андрея Миронова, которого не стало в 1987 году.

Сейчас Голубкиной 79 лет, в марте актриса отметит юбилей. Пока не сообщается, будет ли Народная артистка России устраивать большие празднества по этому поводу.

Ранее в Сети появилась информация о том, что из-за проблем с сердцем в больницу попала российская актриса Нина Русланова. В комментарии Федеральному агентству новостей дочь актрисы Олеся данные опровергла. Она пояснила, что артистка находится дома и не испытывает серьезных проблем со здоровьем.