Египетский парламентарий Бакри оценил роль ЛНА в поддержании безопасности Ливии

Триполи, 27 января. Член Палаты представителей Ливии Агила Салех и египетский парламентарий Мустафа Бакри обсудили общие позиции по вопросам Североафриканского региона и Ливии. Об этом сообщает интернет-портал Afrigatenews.

На встрече также присутствовал министр иностранных дел и международного сотрудничества временного правительства Ливии в Тобруке Абдель Хади аль-Хувейдж.

Отмечается, что переговоры состоялись на фоне решения Турции оказывать в Ливии поддержку боевикам ПНС, которые подрывают безопасность и стабильность государства.

Салех высоко оценил роль Египта в борьбе с терроризмом в стране и заметил, что народы двух государств имеют прочные исторические связи.

Бакри, в свою очередь, отметил безопасность и стабильность, наблюдаемые в районах, находящихся под контролем временного правительства и Ливийской национальной армии (ЛНА).

Действия Турции в Ливии дестабилизируют и без того непростую обстановку и приводят к эскалации внутригосударственного конфликта. Анкара продолжает оказывать поддержку террористам нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС), поставляя грузы с оружием и боеприпасами вопреки эмбарго ООН, и систематически направляет в североафриканское государство наемников из Сирии, состоявших в различных сирийских террористических группировках.

Боевики ПНС нарушают установленный в государстве 12 января режим прекращения огня, вместе с ними идут на конфронтации подконтрольные сирийские наемники, которые продолжают устраивать в Триполи беспорядки, нападая на мирных жителей, разграбляя их дома и захватывая автомобили.

Ранее Хувейдж говорил о том, что Анкара действует в Ливии, руководствуясь имперскими амбициями, и подчеркнул, что ливийцы не намерены терпеть колонизаторов.