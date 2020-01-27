«Переобувшийся» Ходорковский призвал депутатов МГД выступить против поправок в конституцию

Москва, 27 января. Беглый олигарх Михаил Ходорковский обратился к депутатам столичного парламента из списка «умного голосования» блогера Алексея Навального, требуя поддержать его борьбу с поправками в Конституцию России. Предпринимателя даже не смутил тот факт, что всего шесть месяцев назад он усиленно пытался помешать этим депутатам баллотироваться в МГД.

В ближайшее время государственное устройство России может кардинально измениться в сторону усиления парламентаризма. Предложенные российским лидером Владимиром Путиным поправки в основной закон предстоит рассмотреть гражданам страны на всенародном голосовании. Предстоящие изменения позитивно оценили как эксперты, так и россияне. Даже большая часть «оппозиции» не стала традиционно закатывать истерику. К примеру, опальный блогер Навальный призвал своих единомышленников и фолловеров в социальных сетях просто не реагировать. Впрочем, сам Ходорковский оказался по ту сторону баррикад — беглый олигарх выступил против предложенных поправок в конституцию.

Как отмечает «ПолитРоссия», скорее всего, Ходорковский решил воспользоваться нерешительностью либералов, чтобы значительно упрочить свое лидерство в этих кругах. Первым шагом на этом пути стало появление в «Новой газете» так называемого «Манифеста граждан России» с призывом выступить против поправок в Конституцию РФ. Мало того, что сама «Новая газета» спонсируется Ходорковским, так и первыми подписантами манифеста оказались только представители «Открытой России» (признана нежелательной организацией в РФ) и «Объединенных демократов».

Отмечается, что в своем новом заявлении бежавший из России олигарх призывает парламентариев МГД из перечня «умного голосования» Навального выступить против поправок. Интересным остается тот факт, что в преддверии выборов Ходорковский жестко критиковал стратегию «умного голосования», о чем ему напомнили фолловеры в Twitter. Подписчики отметили, что олигарх быстро «переобулся».

Впрочем, Ходорковский все равно решил отказаться от своей избирательности, чтобы переманивать на свою сторону депутатов из «умного голосования».