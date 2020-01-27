Бузова не позвала сестру на свой девичник 

Москва, 27 января. Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова провела для близких подруг яркий девичник в стиле ее нового клипа «В огне».

Совсем недавно певица вернулась из романтического путешествия с новым возлюбленным, блогером Давидом Манукяном. Пара провела новогодние каникулы на горнолыжном курорте в Куршевеле, а затем отправилась загорать на Пхукет, где Бузова отметила свой 34-й день рождения.

По слухам, во время поздравления исполнительницы Манукян сделал ей предложение руки и сердца. Фанаты обратили внимание на намеки, которые пара стала делать по возвращении в столицу.

Интерес к догадкам о свадьбе Бузова подогрела еще сильнее, устроив вечеринку, на которую пригласила лишь представительниц слабого пола, как и полагается девичнику. На празднике действовал дресс-код: гости пришли в красном, сама певица облачилась в платье с глубоким декольте.

Звезда «Дома-2» не забыла о другом знаменательном событии — дне рождения ее близкой подруги. Девушке, рожденной 27 января, она в полночь преподнесла подарок — цветы и двух огромных плюшевых зайцев.

«С одним будешь спать, а со вторым сидеть», — объяснила исполнительница.

Однако пользователи Instagram, где Бузова показала кадры с девичника, обратили внимание совсем на другое обстоятельство. На вечеринку, где звезда, казалось бы, собрала самых близких подруг, она не позвала собственную сестру Анну. Фанаты решили, что девушки так и не помирились.

Младшая сестра Бузовой недавно закрыла салон красоты Buna Beauty Bar в Москве. Заведение не проработало и года. Девушка призналась, что хочет все начать с нуля и найти новое помещение. Этот опыт для 31-летней предпринимательницы не первый: на нее уже зарегистрировано более десятка компаний, занимающихся бижутерией, обувью и косметикой.