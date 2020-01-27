Юморист Ветров поделился воспоминаниями о своем «втором отце» Исааке Штокбанте

Артист эстрады и юморист Геннадий Ветров поделился воспоминаниями о своей учебе под руководством умершего петербургского режиссера и основателя театра «Буфф» Исаака Штокбанта. По словам артиста, именно он дал ему дорогу к творческому успеху.

О кончине народного артиста России Исаака Штокбанта сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга. Режиссер ушел из жизни в возрасте 94 лет.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня ночью на 95-м году жизни скончался Исаак Романович Штокбант», — говорится в заявлении ведомства.

В комитете по культуре также подчеркнули, что Штокбант смог создать «уникальный творческий коллектив» и сделать каждую премьеру «Буффа» «ярким событием в культурной жизни Северной столицы».

Геннадий Ветров в интервью Федеральному агентству новостей признался, что Исаак Штокбант был ему «как второй отец», так как режиссер очень многое сделал для развития творческой карьеры артиста.

«Я его очень любил. А мой родной папа, которого я также очень любил, всю жизнь говорил «ты своего второго папу поздравил?». Вся моя творческая жизнь состоялась благодаря ему. Он взял меня на второй курс театрального института, беря на себя большую ответственность, т. к. перед этим я закончил инженерный вуз. Тогда, в советские времена, два раза государство было не обязано тебя учить. У меня был тогда сильный украинский говор, и из-за этого не хотели брать. Однако Штокбант сказал, что я ему нравлюсь», — рассказал Ветров.

Вспоминая свои студенческие годы, юморист рассказал, что во время обучения руководитель театра «Буфф» проявил себя как педагог, который «чувствует ученика».

«Он был не только педагог, но тонкий и близкий человек, как родственник, ментор и наставник. Его творческое кредо — не мешать дереву расти, а вовремя делать прививки и поливать. Штокбант — представитель театральной школы, но одновременно он очень хорошо разбирался в эстраде. У нас концерты всегда были общие, но я тяготел к сольной деятельности. Тогда он позволил мне в стенах театра выпустить три сольных эстрадных программы», — добавил Ветров.

Педагог и режиссер скончался после продолжительной болезни. Об этом заявили на сайте Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), где Штокбант был профессором кафедры эстрадного искусства и музыкального театра.

Напомним, театр «Буфф» заново возродился в 1983 году, когда Исаак Штокбант выпустил в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии курс артистов эстрады. Позже его ученики поучаствовали в организации музыкально-драматического театра.