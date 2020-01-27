Что известно об итогах 11 дня операции армии Сирии против террористов в Идлибе и Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) продолжает развивать наступление на позиции террористов в провинциях Идлиб и Алеппо. О результатах ночных боев на обоих направлениях – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Сирийская правительственная армия возобновила военную операцию на севере страны в ночь на 16 января. Поводом к этому стали неоднократные нарушения террористами режима прекращения огня.

Боевики вооруженных формирований, в том числе террористические группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ), проигнорировали договоренности, заключенные между Россией и Турцией, которые предполагали прекращение боевых действий на севере Сирии с 00.00 12 января. Террористы продолжили обстрелы жилых кварталов прифронтовых населенных пунктов и позиции Сирийской арабской армии. Правительственные войска вынуждены были возобновить приостановленную 9 января операцию «Заря в Идлибе» и начать наступление сразу по двум направлениям.

ФАН собрал все известные к настоящему времени данные об итогах 11 дня операции САА.

Прогресс в Идлибе

Первым направлением наступления Сирийской арабской армии на позиции террористов стал юго-восток провинции Идлиб.

В результате наступления в ночь на 27 января силы САА обошли Маарет ан-Нуман с севера, перерезав трассу снабжения М5 и создав тем самым угрозу полного окружения боевиков в городе. В результате ожесточенных столкновений под контроль правительственных сил на востоке Идлиба перешли населенные пункты Маар-Шурин, Бабила, Маасран, Тель аш-Шейх, Аль-Гадфа, Ад-Дана и Вади аль-Дейф, что позволило САА подойти вплотную к Маарет ан-Нуману.

ВВС Сирии продолжают работу на юге Идлиба. В рамках операции «Заря в Идлибе» они нанесли серию точечных ударов в районе поселков Хан аль-Асаль, Сулум и Маар-Над, где, по данным медиаресурса Halab Today, были сброшены снаряды на укрепления джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам». Точечным ударам с воздуха также подверглись укрепленные районы джихадистов у деревень Кафр-Бетих и Бенин.

Успехи в Алеппо

Одновременно с этим правительственные войска ведут бои на западе провинции Алеппо.

Сирийским военным удалось занять топливный склад и высоты ар-Рахба под Хан Туманом, контроль над которыми был утрачен еще весной 2016 года. Кроме того, военнослужащие уничтожили склад боеприпасов боевиков у поселка Бакатин и атаковали их штаб-квартиру в поселке Лерамун. Позднее источники агентства SANA передали, что сирийская армия выбила джихадистов из поселков Хан-Туман, Аль-Карасси и Тель-ас-Сафира.

Авиация ВВС Сирии совершила вылет в районе поселка Дарат-Изза и с воздуха нанесла удары по линиям обороны боевиков.

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С террористами переговоры не ведут

Военный эксперт Маис Курбанов уверен, что сирийская армия не зря возобновила наступление на позиции боевиков, нарушавших ранее установленный режим прекращения огня. Таким мнением он поделился с ФАН.

«Я начну со слов российского президента о том, что с террористами переговоры не ведутся. Не нужно плясать по дудку тех, кто является террористом. Даже не надо было полагать, что они нарушат перемирие, достаточно и того, что они уже сделали. Это дает повод, чтобы разбираться с ними. Им был дан шанс, они им не воспользовались – они начали нарушать перемирие. Так что сирийская армия имеет право полностью уничтожить все очаги сопротивления», — заметил собеседник агентства.

Кроме того, Курбанов отметил, что освобождающий сирийскую территории при помощи российских союзников президент САР Башар Асад не только имеет право на это по закону, но и имеет в этом деле большую поддержку народа страны.

«Сейчас Башар Асад взялся за конкретную задачу по очистке сирийской территории от всех террористов. В Идлибе очень много сторонников и Америки и Турции, то есть тех государств, которые не имеют никакого отношения к сирийским территориям. Асад – законно избранный президент. Он любим народом. Когда Владимир Путин был в Сирии, он не зря посоветовал Асаду пригласить в страну Дональда Трампа, чтобы тот своими глазами увидел, какой там дружелюбный народ и как он уважает своего президента. Этот же президент сейчас хочет освободить свой народ от террористов», — подчеркнул эксперт.

Боевики теряют позиции

Радикалы, по мнению Курбанова, пошли на новые провокации в ходе режима прекращения огня, так как их не устраивает нынешнее положение дел в Сирии, когда большинство территории страны уже подконтрольно ее руководству. Однако по-прежнему есть те, кому выгодно обеспечивать террористов оружием для противостояния правительству Асада.

«Те, кто воюет с армией Сирии – воюют в интересах других государств. И если их [боевиков] не обеспечивать сегодня необходимыми ресурсами, они бы были способны сейчас даже сопротивляться. То, что боевики выходят на провокации, говорит о том, что их не устраивает на сегодняшний день то, что они имеют. Они хотят по-прежнему захватить Сирию и уничтожить власть законно избранного президента, установив свой закон, который приводит только к радикализму и еще более ужесточает терроризм», — сообщил военный эксперт.

Помимо этого, собеседник ФАН полагает, что полное освобождение сирийских земель от террористов не за горами. Он напомнил, что власти страны довольно быстро восстановили контроль над большинством территорий.

«Башар Асад взялся за отчистку своей территории, и он это доведет до конца. Это произойдет скоро, потому что-то когда-то террористами полностью была захвачена Сирия, а сейчас 80% страны освобождено. Я думаю, все террористы сложат оружие, их заставят», — подытожил Курбанов.

Федеральное агентство новостей продолжит следить за ходом операции правительственных войск на севере Сирии.