Коронавирус бьет рекорды распространения, но методы борьбы с ним известны

Распространение нового коронавируса 2019-nCoV идет по нарастающей: прошедшие выходные отметились резким увеличением числа заболевших. Количество жертв, по состоянию на вечер 26 января, достигло 81, а всего заболело пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, уже 2859 человек.

Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье созвал совещание политбюро КПК, на котором подтвердил, что распространение смертельно опасного коронавируса пока лишь ускоряется.

Подавляющее число заболевших по-прежнему находится в материковом Китае: за пределами КНР выявлено лишь 59 инфицированных. Однако география заболевания понемногу расширяется: к странам, где выявлены носители 2019-nCoV, за последние два дня добавились Австралия, Малайзия и Франция.

Менее смертелен, но более живуч

Контагиозностью (лат. contagiosus — заразительный, заразный) называют свойство инфекционных болезней передаваться от больных людей здоровым. Степень контагиозности определяется целым рядом условий, которые обычно связаны с факторами передачи — как именно болезнь попадает в здоровый организм, минуя его защитные системы и внешние покровы.

Например, малярия сама по себе имеет нулевую контагиозность, а в присутствии комаров рода анофелес для заражения со 100% вероятностью достаточно одного-единственного укуса насекомого-носителя. Подобная ситуация характерна и для сыпного тифа, который практически не распространяется в отсутствие вшей, но при их укусах передается с 50% вероятностью. А вот для бубонной чумы ситуация сложнее: при укусе зараженной блохи контагиозность чумы составляет те же 100%, но если блох нет, то бубонная чума… все равно передается с вероятностью 20%, в основном через контакт с зараженным больным.

В случае коронавирусов, таких как 2019-nCoV, ситуация чуть сложнее. Основной путь их распространения — воздушно-капельный, когда вирус вместе с аэрозолью попадает на открытую слизистую. Однако если внутри блохи, вши или комара возбудитель болезни может жить неограниченное время, пока само насекомое не умрет, то микроскопическая капля, образовавшаяся в результате кашля, чиханий или даже простого дыхания — вещь эфемерная.

Как следствие, большая часть эпидемий, передающихся воздушно-капельным путем, приходится на прохладное, пасмурное и влажное время года — позднюю осень, зиму или раннюю весну. К лету контагиозность этих болезней падает: сухой воздух и солнечный ультрафиолет служат естественными барьерами для распространения инфекции.

Отсюда и двойственность ситуации с марлевыми повязками-масками при борьбе с вирусом: они эффективны, если вы сами — заболевший: в этом случае большая часть опасной вирусной взвеси останется на внутренней стороне вашей маски. А вот для здорового человека обычная ватно-марлевая повязка практически бесполезна, так как она не герметична и вирусные частицы все равно попадают на слизистую.

Если сравнить по параметру контагиозности нынешний коронавирус 2019-nCoV с его самыми близкими родственниками: вирусом SARS-CoV, который вызвал вспышку атипичной пневмонии в Китае в 2002–2003 годах, и вирусом MERS-CoV, который в 2013–2105 годах свирепствовал на Ближнем Востоке и в Южной Корее, то можно отметить следующее.

Судя по первым четырем неделям явного распространения вируса, которые истекут на днях, новый вирус оказался более контагиозным, чем обе прошлые заразы: его распространение идет значительно быстрее. Недавние оценки пришлось значительно ухудшить: за выходные в материковом Китае прибавилось почти две тысячи заболевших, а их общее число утроилось. Однако есть и хорошие новости — смертность от 2019-nCoV по-прежнему составляет 3–4%, в то время как SARS-CoV имел летальность 9,6% а самый «злой» коронавирус MERS-CoV стал смертельным для 40% заболевших.

Такая ситуация, кстати, вполне обычна. «Успешной» инфекции совсем не с руки убивать своих носителей, так как в эволюционную программу вируса входит скорее задача обеспечить максимальное число зараженных. Как правило, самыми «злыми» являются новые вирусы, которые лишь недавно попали к человеку от других диких животных. Они просто «не знают», как себя вести в новом организме, чтобы его ненароком не угробить. А вот «старые» болезни предпочитают жить тихо и спокойно, часто обманывая иммунитет и обеспечивая себе длинные и устойчивые цепочки заражения. Например, с вирусом герпеса можно прожить всю жизнь — и видеть его только во время обострений.



Поэтому неудивительно, что все резонансные эпидемия последних десятилетий были вызваны именно «дикими» вирусами. По итогам эпидемий 2002–2003 годов и 2013–2015 годов было выяснено, что источником SARS-CoV оказались небольшие хищные млекопитающие циветы, а MERS-CoV попал к людям от ближневосточных одногорбых верблюдов.

Не стал исключением и 2019-nCoV: после расшифровки его генома стало понятно, что источником заболевания являются летучие мыши, поскольку РНК образцов этого вируса на 96% совпала с РНК вируса, который ранее находили у азиатских летучих мышей-подковоносов. Также коронавирус 2019-nCoV оказался на 79,5% похож на вирус атипичной пневмонии, который стал его самым близким «человеческим родственником».

Кроме того, стало ясно, что это не один вирус, а целых пять: генетика показала, что за болезнь отвечает «коктейль» похожих, но все-таки немного различных возбудителей.

До паники рано, но конспирология уже готова

Появлению любого более-менее смертельного вируса всегда сопутствует множество теорий, в числе которых «рукотворность» и «преднамеренность» возникновения болезни стоят на первых местах. Не стал исключением и 2019-nCoV, так как место его появления, китайский город Ухань в провинции Хубэй, является одним из центров микробиологической отрасли КНР.

Конспирологию о том, что китайские микробиологи случайно или сознательно выпустили из рук контроль над вируса, подогревает тот факт, что еще в 2018 году китайское информационное агентство Синьхуа сообщало: в Ухани ведутся комплексные исследования вирусов летучих мышей, которые являются переносчиками коронавирусов, но сами ими почти не болеют.

Однако стоит понимать, что даже при таком гипотетическом варианте возникновения вируса речь может идти скорее о какой-то роковой случайности. Ведь главным пострадавшим в результате разворачивающейся эпидемии пока является именно Китай. Он вынужден не только закрывать свои города, но и закладывать в расчеты результатов 2020 года неизбежные потери в ВВП и убытки на паникующих биржах.

Впрочем, паника в самом Китае сегодня определяется скорее необычно жесткими мерами властей, которые не желают повторения истории с эпидемией атипичной пневмонии, стоившей Пекину не только репутации, но и значительного замедления экономического роста. Тогда вирус поразил экономически значимые районы КНР — провинцию Гуандун и окрестностям столицы, на которые приходилось 15% китайского ВВП. Эпидемия 2019-nCoV пока что бушует во внутренней провинции Хубэй, на долю которой приходится лишь 1% ВВП Китая — это и определяет жесткость мер, призванных не допустить повторения прежних потерь.

Насколько же оправданы меры, которые чем-то напоминают создание «чумного барака» размером с добрую половину провинции Хубэй? Скажем честно: лучше уж так, чем как 17 лет назад, когда китайские власти на протяжении четырех месяцев играли в «молчанку», считая, что эпидемия вируса SARS сойдет на нет сама по себе.

Тогда ситуацию спасла лишь низкая контагиозность вируса: даже в отсутствие карантина он так и не смог набрать нужной силы. С нынешним 2019-nCoV такие фокусы не пройдут — дополнительные две тысячи заболевших, которые прибавились к общему числу больных только за прошедшие выходные, наглядно показывают, что с новым вызовом «лишних» карантинных мер не будет.

Тем более, на носу его «звездный час»: 25 января 2020 года стартовал китайский Новый год — традиционный праздник, во время которого китайцы из любой точки мира или страны на неделю приезжают домой к своей большой семье в родных краях. Тут уж лучше перестраховаться: ловить потом столь контагиозный вирус по всему миру — задача не из тривиальных.

Старый добрый карантин

Напомним, что именно жесточайшим карантином задавили опаснейшую вспышку вируса MERS-CoV, которая произошла в Южной Корее в мае 2015 года. Тогда смертность составила 18% — из 183 заболевших людей за какой-то месяц скончалось 33 человека. Однако широкого распространения MERS-CoV в Южной Корее удалось избежать — в том числе благодаря тому, что все заболевшие и их цепочки контактов были своевременно выявлены, а правительство Южной Кореи закрыло около 2199 школ и других учебных заведений, в том числе 19 университетов.

Сейчас все страны пытаются любыми способами обнаружить у себя дома «пациентов №0», которые могли прибыть из Китая с заразой в организме, и устранить причину, а не бороться с последствиями. Ну а Китаю, к сожалению, приходится уже идти на крайние меры.

Выбор тут невелик: лишь тотальный карантин является барьером на пути распространения «быстрых» вирусов, когда зараженный человек заболевает в течение дней или максимум недель. Против SARS-CoV, MERS-CoV и 2019-nCoV и других коронавирусов пока нет эффективных вакцин, а все лечение направлено лишь на создание максимально быстрого естественного иммунного ответа заболевшего организма на инфекцию и облегчение негативных последствий.

Сегодня из-за такой особенности заболевания вирусом пациенты в основном получают симптоматическую и поддерживающую терапию. Однако уже известно, что сопутствующие воспаление и отек легких, вызванные коронавирусом 2019-nCoV, хорошо лечатся путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКМО) — принудительного насыщения крови кислородом непосредственно через кровь с помощью внешнего мембранного прибора-оксигенатора.

Дело в том, что при вирусной пневмонии развивается острая дыхательная недостаточность, которую организм часто не в силах побороть самостоятельно. Однако «искусственные легкие» позволяют избежать гибели пациента и пройти острый период до выработки собственного иммунитета у заболевшего. Проблемой ЭКМО пока является малое число аппаратов, сложность проведения и высокая стоимость такой процедуры.

В целом, рекомендации по недопущению заражения 2019-nCoV выглядят ровно так же, как и для других вирусов: максимально часто мойте руки с мылом или дезинфицирующим средством, не касайтесь грязными руками слизистых, глаз или рта, избегайте тесного контакта с зараженными людьми и максимально ограничьте свое пребывание в местах массового скопления людей.

Остальное пусть делают государственные службы. Именно они имеют сейчас реальную возможность остановить распространение опасного вируса.