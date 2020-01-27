Российский союз туриндустрии рассказал, как вернуть деньги за поездку в Китай

Москва, 27 января. Российские туристы имеют все основания отказаться от запланированной ранее поездки в Китай, где сегодня бушует эпидемия пневмонии, вызванная новым коронавирусом. Об этом в понедельник заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Они могут перебронировать свои поездки на другое направление, либо перенести свой вылет, либо потребовать возврата средств. Суд в этом вопросе практически всегда становится на сторону потребителя. Операторы не отказывают, потому что знают судебную практику», — пояснил он телеканалу 360.

По словам Барзыкина, 80% российских туристов едут на остров Хайнань, однако у турфирм есть возможность перебронировать туры и направить путешественников в другие, более безопасные части страны. Вице-президент Российского союза туриндустрии напомнил, что Ростуризм и Роспотребнадзор ранее рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Китай.

Впервые о вспышке пневмонии в китайском Ухане стало известно еще в конце прошлого года. 7 января китайские исследователи установили, что возбудителем инфекции является коронавирус 2019-nCoV.

По словам замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Биня, вирус распространяется воздушно-капельным путем. Впрочем, нельзя исключать и другие способы распространения, учитывая фактор мутации.

Отметим, что число погибших от нового коронавируса в Китае уже превысило 40 человек. Из них 38 — жители Ухани, один — житель Ичана, еще двое — жители населенных пунктов в провинциях Хэйлунцзян и Хэбэй.