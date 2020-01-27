Онищенко рассказал о связи нового китайского коронавируса с ВИЧ

Новый китайский коронавирус, вызвавший заболевание, вспышка которого по официальным данным началась в китайском городе Ухань, СМИ пытаются представить чуть ли не чумой XXI века. Так ли это, и стоит ли паниковать, Федеральному агентству новостей объяснил один из ведущих специалистов в России по эпидемической безопасности, доктор медицинских наук, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Пик еще не пройден

Как отметил Онищенко, прирост заболеваемости все еще происходит достаточно быстро, что говорит о том, что пик вспышки еще не пройден.

«Серьезный прирост зафиксирован за последние сутки, уже около 80 смертей, а вчера было около 50. Уже есть подтвержденные случаи заболевания детей, — отметил Онищенко в комментарии ФАН. — Но главное, на что нужно обратить внимание, что наибольшее количество больных, а также смертельных случаев — это все-таки провинция Хубэй со столицей в Ухани. Именно оттуда все началось. Это подтверждает, что мы имеем дело с природно-очаговым заболеванием. Этот коронавирус — комбинация вируса летучих мышах и змей — кобры и ленточного крайта. Змеи охотятся на мышей, в том числе летучих, и, видимо, произошла смычка вируса».

Таким образом подтверждается, что в организм людей вирус изначально попал при употреблении в пищу этих животных, блюда из которых продавали на рынке в Ухани, говорит Онищенко.

Конспирологические версии появления вируса не имеют под собой доказательной базы, отмечают специалисты.

Коронавирус чувствителен к препаратам против ВИЧ

Новый коронавирус, вероятно, имеет сходство с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), во всяком случае, вызываемые этими возбудителями заболевания можно лечить одними и теми же препаратами, отметил Геннадий Онищенко.

«Установлено, что есть примерно 30 медицинских препаратов, которые работают при лечении заболевания, вызванного новым коронавирусом. 12 из этих 30 препараторов применяются также для профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. Это известные лекарства, которые мы раздаем ВИЧ-инфицированным, это важный и интересный факт», — подчеркнул собеседник ФАН.

Бронетехника не поможет

По мнению Онищенко, хотя ситуация непростая, китайским властям не стоит так пугать весь мир излишне жесткими карантинными мероприятиями.

«Я высказывал мнение, что нужно умерить милитаристскую направленность всей этой ситуации, а то мы видим по телевидению, как бронетехника окружают города и так далее. На мой взгляд, это бред, этого делать не надо. Контагиозность (способность передаваться от больных к здоровым, заразность. — Прим. ФАН) этого вируса невысока, это не грипп. И умирают в результате заражения в основном пожилые люди с отягощенным анамнезом», — отметил первый зампред комитета ГД.

Как защитить россиян

Тем не менее, по словам Геннадия Онищенко, России следует принять все необходимые меры для защиты населения от нового вируса.

«Граница с Китаем сейчас фактически закрыта с китайской стороны, в том числе из-за праздников, и это хорошо, — отмечает он. — Если бы они продлили это на недельку, было бы идеально. Хотя, конечно, самолеты летают, и тут не могу не высказать критические замечания к нашим властям. В России пока только меряют температуру прибывшим из Китая, но это даже не один процент того, что нужно делать. Считаю, что нам нужно как можно скорее поднять все материалы по SARS (атипичная пневмония, вызванная коронавирусом SARS, эпидемия которой разразилась в Китае в 2003 году. — Прим. ФАН), и оттуда брать все принципы по лечению, профилактике и рекомендациям для всех групп населения. Это действительно то, что нужно делать, а вот нагнетание истерии и психоз нам не нужны, для этого нет оснований».

Всемирная организация здравоохранения работает, ситуация под контролем, отметил он.

«Нужно понимать, что прививки от нынешней вспышки будут доступны не ранее, чем через год, но ВОЗ правильно воздержались от рекомендации объявить глобальную эпидемию, потому что все завозы заболевания в другие страны пока удается купировать, и распространения они не получают», — успокоил Геннадий Онищенко.

Вспышка болезни, вызванная новым коронавирусом 2019-nCoV, началась в декабре 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая. На конец января 2020 года подтверждено более двух тысяч случаев заражения, как в самом Китае (основная часть заболевших), так и в других странах. Количество умерших достигло 80, и все они в Китае. В России случаев заражения новым вирусом пока не выявлено.