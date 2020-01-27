Боярский назвал «придурью» желание женщин рожать в старости

Москва, 27 января. Российский актер Михаил Боярский раскритиковал женщин, которые рожают детей в солидном возрасте.

Боярский стал гостем ток-шоу «Ты не поверишь!», в ходе которого ведущий поинтересовался у актера, как бы он отреагировал, если бы его жена предложила завести еще одного ребенка.

«Чтобы в старости родить ребенка, это не мечта — это придурь. Мне это не нужно. Маленький человек с трудом донесет гроб до могилы. Надо рассчитывать только на себя. Перспективы не вижу», — сказал актер.

Ранее Боярский заявлял, что материнство является главным предназначением женщины. По его словам, жена должна полностью посвятить себя семье, так как единственная роль женщины заключается в том, чтобы быть хозяйкой и матерью.

Стоит отметить, что в декабре 2019 года Михаилу Боярскому исполнилось 70 лет. Свой юбилей актер отметил на сцене театра Ленсовета, сыграв роль в спектакле «В этом милом старом доме». Боярский неоднократно отмечал, что с возрастом он начал становиться «ворчливым и озлобленным» человеком, не воспринимающим современный мир.

По словам актера, ему сложно принимать современные тренды в искусстве, а также влияние современных технологий на жизнь и отношения между людьми в целом. Сам Боярский считает, что 70 лет — солидный возраст. Время, которое всецело нужно посвящать семье, друзьям и близким.