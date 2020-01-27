Позиции России на нефтяном рынке в Африке считают перспективными

Москва, 27 января. Позиции России на нефтяном рынке достаточно прочные и перспективные, она может рассчитывать на долгосрочный спрос в Азии и Африке. Такое мнение выразил замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе руководитель нефтяной компании BP Роберт Дадли заявил, что глобальный спрос на нефть со временем будет сокращаться, ее место займет газ и другие источники энергии. Он также на фоне роста добычи в США счел маловероятным повторение эпохи, когда цены на нефть достигали 100 долларов за баррель и даже превышали этот уровень.

Несмотря на такой не вполне оптимистичный прогноз, Белогорьев отметил, что позиции России на рынке прочны, а цена барреля весьма уверенно держится на уровне 60 долларов. По его мнению, ценовые реалии вполне могут перенаправить со временем российскую нефть в Африку и Азию.

«Отечественные газ, уголь и в чуть меньшей степени нефть останутся конкурентными на мировом рынке еще очень долго, оставляя возобновляемую энергетику без шансов», — передает слова эксперта «Экономика Сегодня».

Белогорьев тем не менее считает, что Россия могла бы уделить внимание возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), чтобы затем переправлять их на внешний рынок, где они востребованы.

Напомним, что с января по ноябрь 2019 года экспорт российской сырой нефти увеличился на 3,8%. Мировой спрос на поставки из РФ произошел на фоне американских санкций против Ирана и Венесуэлы — ограничительные меры США помогли заработать российским нефтяным экспортерам.

Агентство Bloomberg и вовсе объявило, что Россия в прошлом году установила рекорд по объемам добычи нефти за постсоветский период. По его данным, в 2019 году в РФ добыли 560,2 миллиона тонн нефти, что равняется 11,25 миллиона баррелям в сутки. В рекордном 1987 году в СССР добывалось 11,41 миллиона баррелей в день. Таких результатов страна смогла добавиться, несмотря на сокращение добычи в рамках договоренностей с ОПЕК.