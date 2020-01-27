Террористы готовят инсценировку химатаки в Алеппо

Дамаск, 27 января. Террористические группировки готовят новую инсценировку химической атаки в сирийском Алеппо, чтобы остановить продвижение сирийской армии. Об этом в понедельник сообщило сирийское информационное агентство SANA.

«Террористы и отряды наемников турецкой армии приступили к подготовке мнимой химической атаки против мирных жителей на западе провинции Алеппо с целью предотвращения их поражения от частей наступающей сирийской армии», — говорится в сообщении.

Отметим, что западные страны и поддерживаемые ими боевики уже не в первый раз используют подобные фейки для давления на президента Сирии Башара Асада и оправдания агрессии против официального Дамаска.

Скандально известная НКО «Белые каски», которая финансируется напрямую Госдепартаментом США, выпустила уже несколько постановочных роликов, инсценирующих последствия химатаки в Сирии, которые стали формальном поводом для ракетного удара Соединенных Штатов по территории САР. Впоследствии специалисты Минобороны РФ провели расследование и установили личности сирийских жителей, которые за еду и вознаграждение согласились исполнить роль «жертв» в ролике «Касок».

В январе Россия передала в ООН доказательства фальсификации химатаки, которая якобы произошла в сирийской Думе 7 апреля 2018 года. В частности, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев обнародовал показания 15 очевидцев, находившихся в больнице, 10 жителей дома, где были найдены тела, а также 300 человек, находившихся в радиусе километра от места предполагаемого происшествия.