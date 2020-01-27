За геноцид ленинградцев в войну Европа так и не покаялась

В понедельник, 27 января, исполнилось 76 лет со дня снятия страшной блокады Ленинграда, которая длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — 872 дня. И помогали немцам умерщвлять город испанцы с итальянцами, финны с прибалтами, как, впрочем, и весь тогдашний «Евросоюз», работавший на гитлеровский вермахт. Поэтому они сейчас и пытаются всячески обелить себя, переложив вину за развязывание Второй мировой войны на фашистскую Германию и СССР.

Попытки представить героев виновниками

Этому вопросу, как известно, была посвящена резолюция, принятая Европарламентом 19 сентября 2019 года в Страсбурге. Она не только уравняла нацизм с советским режимом того периода, но и переписала историю, сделав главными агрессорами не только Адольфа Гитлера и его армию, но и сталинский Советский Союз. В недавнем интервью Федеральному агентству новостей латвийский историк и политик Нормунд Гростиньш не случайно назвал это фальсификацией истории и «тупой пропагандой», призванной обелить истинных виновников Второй мировой войны.

Однако подобная пропаганда лишь по звучанию своему «тупая», но по целям — очень даже иезуитская и далеко идущая. Так, Польша с энтузиазмом рушит памятники советским воинам, за освобождение которой погибли как минимум 600 тысяч солдат и офицеров Красной армии.

Дурной пример как всегда заразителен. Вот и на Украине, и в Прибалтике нашлись подражатели — власти ведь не только потворствуют, но и направляют. В Страсбурге же не случайно подгадали с резолюцией. Замысел вполне мог бы одобрить сам доктор Геббельс. Одним документом решили нагадить России и тем республикам бывшего СССР, которые собираются отмечать в этом году 75-летие Победы, а заодно дать возможность властям Прибалтики и другим странам из прежнего социалистического лагеря иметь возможность запрещать празднование Дня Победы и шествия Бессмертного полка.

Руководители муниципалитетов запросто могут теперь ссылаться на резолюцию. Она как бы не имеет юридического статуса, но вполне себе официальный «докУмент» ЕП. Поэтому чего церемониться с теми, кто называет себя потомками победителей, а также с мемориалами «агрессоров», когда истинные виновники «дранг нах остен» оправданы?

В эту канву хорошо вписываются и традиционные слеты в честь бывших легионеров 20-й гренадерской дивизии Waffen SS в Эстонии, и ежегодные шествия в Риге ветеранов 15-й и 19-й дивизий Waffen SS, а также их потомков и почитателей. Присягавшим Гитлеру уже ставят и памятники. По словам министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, сказанным им 27 сентября 2019 года — всего через неделю после принятия вышеупомянутой резолюции, легионеры-эсэсовцы — «гордость латышского народа и государства». Приехали!

Молчание Запада

Страсбург, Брюссель, Вашингтон предпочитают молчать. А молчание, как известно, — знак согласия. Поэтому-то Запад и не пресекает героизацию бывших легионеров СС, палец о палец не ударяет против ликвидации образования на русском языке, ущемления основополагающих прав и свобод в Прибалтике, демонизации русских.

Нынешние потомки «цивилизованных европейцев» пытаются сейчас оправдать своих отцов и дедов, которые не только держали в кольце Ленинград долгих три года, но и постоянно обстреливали и бомбили его. Об этом до сих пор напоминают таблички, сохраненные с той поры на некоторых зданиях в центре города с характерными надписями: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

Но вы хотя бы раз слышали слова покаяния со стороны «неполживых» европейцев, обрекавших на голодную смерть три миллиона ленинградцев и скопившихся в городе, по некоторым данным, четыре миллиона беженцев с уже оккупированных фашистами территорий?

Невозможно без слез

Вполне возможно, как допускают некоторые российские исследователи, на Пискаревском братском кладбище захоронено куда больше, чем полмиллиона погибших. А ведь умерших и убитых при обстрелах в блокаду хоронили и на Смоленском кладбище, и на других кладбищах Ленинграда.

А помните дневниковые записи 12-летней Тани Савичевой, которые невозможно читать без слез? И это ведь типичная, увы, история — одна из сотен тысяч! Краткие записи девочки, которую удалось позже вывезти по «Дороге жизни» — по Ладожскому озеру — из блокадного Ленинграда. Но истощенная и больная Таня скончалась уже в эвакуации 1 июля 1944 года в возрасте 14 лет в поселке Шатки Горьковской области. Остались лишь девять страничек из блокнота, а в них — сгусток неимоверной боли:

«28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12 часов утра».

«Бабушка умерла 25 января 1942-го, в 3 часа дня».

«Лека умер 17 марта в 5 часов утра».

«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи».

«Дядя Леша — 10 мая в 4 часа дня».

«Мама — 13 мая в 7.30 утра 1942 года».

«Савичевы умерли».

«Умерли все».

«Осталась одна Таня».

Однако покаяния Европы не слышно. Об этом — молчок. Ни слова, ни полслова, не говоря уже о резолюции Европарламента на эту тему. Не принято у них, демократов, подобное. Вот и получается, что ленинградцы, как и миллионы погибших советских людей, сами во всем виноваты...

Правде нужна помощь

Гитлеровский агитпроп мог бы только поаплодировать последователям своих приспешников во Второй мировой войне. Поэтому России надо громче говорить обо всем этом, не надеясь, что правда сама пробьет дорогу. Не пробьет, когда на ее пути ставят железобетонные заслоны из тиражируемых фейков. Это даже не мощные предвоенные финская линия Маннергейма длиной в 135 километров или французская линия Мажино протяженностью в 750 километров — это будет покруче, так как внедряет в умы молодежи новую переписанную историю.

Стратегическая цель уже даже не скрывается — новый поход на Восток. Поэтому президент России Владимир Путин и пытается срочно провести реформы во всех сферах, чтобы мобилизовать страну на случай войны.

Подвиг блокадников

Голодный Ленинград

В блокаду умирал.

В кольце фашистских банд

Три года он стоял.



Здесь тысячи смертей

Случались каждый день,

И тысячи людей

Здесь превращались в тень.



Бомбежки пережить,

Не потерять паек —

Вот цель, чтоб разделить

Кусочек хлеба впрок.



В котором — не мука,

А целлюлозы смесь,

И зерен шелуха,

Но это можно есть!



Чтоб кто-то из семьи

Хотя бы выжить смог...

Буржуек маяки —

Спасительный порог!



И мебель — на дрова

Среди промерзших стен,

И в прорубях — Нева,

И черпают с колен.



Кто смог еще дойти,

Чтобы набрать воды,

Добраться, доползти

Через сугробы, льды...



И выстоять, и гнать

Смертельного врага!

И это надо знать,

Запомнив на века!..

Карен Маркарян

Ранее ветеран, житель блокадного Ленинграда Владимир Шилинский-Лерри отметил, что блокадников осталось очень мало. Он пожелал современной молодежи брать пример с представителей его поколения — не сдавать позиций и защищать Родину.