В рабочую группу по конституции поступило более 100 поправок

Москва, 27 января. В рабочую группу поступило более 100 предложений о поправках в Конституцию России. Некоторые из них не затрагивают основной закон, но будут проанализированы. Об этом сообщил глава комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Более 100 предложений о поправках поступило в рабочую группу, около 20 поступило в Государственную думу», — рассказал депутат Госдумы Павел Крашенинников.

По его словам, среди них немало поправок, которые действительно нуждаются в решении на законодательном уровне, но которые тем или иным образом не могут быть отражены в конституции.

«Есть предложение все эти поправки собирать, проанализировать и по итогам деятельности рабочей группы мы также будем предлагать анализ действующего законодательства. Предлагать палатам, правительству и президенту рассмотреть те предложения, которые затрагивают не конституцию, а другие законы», — отметил сопредседатель рабочей группы, депутат ГД Павел Крашенинников.

Ранее Крашенинников сообщил, что рабочая группа по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ получила 17 поправок от субъектов права законодательной инициативы.