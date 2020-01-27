Доктор Мясников рассказал, кому выгодна шумиха вокруг коронавируса

Москва, 27 января. Шумиху в прессе вокруг коронавируса создают коррупционеры из международных организаций. Об этом заявил в своем Telegram-канале телеведущий и известный доктор Александр Мясников.

Врач напомнил о похожих вспышках вируса в КНР в нулевых, когда заразились около 300 человек. По словам Мясникова, 100 миллиардов долларов было потрачено международными и национальными организациями, чтобы предотвратить эпидемию.

«Понятно, что кто-то воспринял новый коронавирус как подарок судьбы — предыдущая эпидемия заглохла годы назад! Ищите тех, кому это выгодно», — объяснил специалист.

Кроме того, Мясников не исключил, что инфекционная катастрофа возможна, но не в настоящее время. Он также призвал общественность успокоиться и добавил, что «нагнетание шумихи в СМИ» выгодно коррупционерам, сообщает «URA.RU».

Ранее Deita.ru сообщила, что семь граждан Китая доставлены в московскую больницу по линии скорой помощи с признаками коронавируса.

Напомним, из-за вспышки заболевания в КНР в прошедший уик-энд Пекин ввел наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации (ЧС) в области общественного здоровья в 25 провинциях, специальных административных районах и городах. Случаи заражения уже зарегистрированы в Америке, Таиланде, Франции и Австралии и других государствах.