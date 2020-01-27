На Хайнане от коронавируса умерла женщина. События дня. ФАН-ТВ

Авиакатастрофа в Афганистане Начнем выпуск со срочной новости. Пассажирский самолет потерпел крушение в Афганистане. Трагедия произошла в провинции Газни на востоке страны. Об этом сообщают местные СМИ. По предварительным данным, на борту находилось более 80 человек. Других деталей произошедшего пока нет. Мы следим за развитием событий.

Снятие блокады Ленинграда День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады отмечают 27 января в Петербурге. Ровно 76 лет назад советские войска отбросили гитлеровцев на 220-280 км от города. Почти 900 дней голода, холода, бомбежек… Во время блокады погибло более 1,5 млн ленинградцев. Но, несмотря ни на что, местные жители делали все, чтобы приблизить Победу. Они трудились на военных заводах, выпускали оружие и боевую технику. За героизм и мужество ленинградцев городу присвоили звание «Город-герой». Сегодня в Петербурге вспоминают подвиги наших дедов. На Пискаревском мемориальном кладбище к братским могилам возложили цветы, венки и почтили память погибших. На территории Петропавловской крепости звучат песни и стихи военных лет. А вечером в честь 76-летия снятия блокады в Петербурге воссоздадут праздничный салют, подобный тому, который озарил небо в 1944 году.

Коронавирус на Хайнане Отдых на популярном у российских туристов острове Хайнань стал небезопасным. Там от нового коронавируса скончалась 80-летняя женщина. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению провинции. Болезнь выявили более, чем у 30 человек, которые находятся на курорте. Большинство из них отдыхают в городе Санья. Четыре пациента в тяжелом состоянии. Вирус уже вышел за пределы Китая. Случаи заражения зарегистрированы в Японии, КНДР, Австралии, США. Число заболевших пневмонией в Китае уже превысило 2800, погиб 81 житель КНР. В России заболевание заподозрили у ста человек, но ни в одном случае диагноз не подтвердился.

Ливни в Бразилии А в Бразилии, тем временем, бушует стихия. Страну накрыли мощные ливни. По сообщениям местных СМИ, наводнения и оползни унесли жизни более 50 человек. О судьбе 20-ти ничего неизвестно. Больше всего пострадали жители штатов Минас-Жерайс и Эспириту-Санту. В 99 городах объявлено чрезвычайное положение. Из-за опасности свои дома покинули более 20 тысяч местных жителей. По сообщениям синоптиков, дожди продлятся до конца недели.