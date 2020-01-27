Сирия, 27 января. Турки приступили к возведению стены на линии разграничения сил с курдскими боевиками у границы Ракки и Алеппо. SDF**** возобновили незаконные аресты сирийцев в Хасаке. САА освободила поселение Суами в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии осуществили боевые вылеты в поддержку САА в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили поселение Суами в Южном Идлибе; перекрыли пути снабжения джихадистов вдоль трассы М-5 в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: вновь публикует неподтвержденные данные о потерях САА в западной части Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: приступили к строительству стены на линии разграничения сил с курдскими бандгруппами недалеко от границы между Раккой и Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: возобновили незаконные аресты гражданских лиц в Хасаке.

Провинция Алеппо

На севере Алеппо не прекращаются вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками исламистских группировок. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (NotWoofers), на юго-западе от административного центра провинции произошли тяжелые бои с применением РСЗО и артиллерии. Telegram-канал (Ebaa0News) сообщает о том, что исламисты террористического объединения «Тахрир аш-Шам» обстреляли позиции проправительственных военизированных формирований в районе Буют аль-Махана, в результате чего, по неподтвержденным данным, 11 проасадовских ополченцев-шиитов были убиты. Кроме того, связанные с джихадистами источники заявляют, что был уничтожен пулемет САА. В качестве ответных действий силы САР ударили по военным объектам радикалов в граничащих с Алеппо районах. Однако официального подтверждения эта информация пока не получила.

Провинция Идлиб

Правительственные войска продолжают вести освободительную операцию на юге Идлиба. Информационный портал Baladi News сообщает о том, что в ходе последних ожесточенных столкновений Сирийской арабской армии (САА) удалось выбить исламистов из поселения Суами. Напомним, ранее также поступали данные о взятии еще семи населенных пунктов.

ВВС Сирии тем временем не перестают осуществлять боевые вылеты в поддержку армии САР, атакуя места базирования боевиков в районе населенных пунктов Мастума и Мсейбин. Также к ним присоединились и ВКС РФ, самолеты которых наносят точечные авиаудары по укрепрайонам джихадистов в окрестностях деревни Базабур, отмечает интернет- портал Masar Press Agency.

Стало известно, что после освобождения ряда населенных пунктов военнослужащим САА удалось ограничить движение по трассе М-5. Это позволило перекрыть пути снабжения джихадистов, пролегающие через магистраль, ввиду чего боевики спешно покидают расположенные вдоль шоссе поселения.

Провинция Ракка

Поступили данные о том, что вооруженные силы Турции приступили к возведению стены на линии соприкосновения сил с курдскими бандформированиями в районе между городами Тель-Абьяд и Кобани, находящимися в Ракке и соседней провинции Алеппо соответственно. Постройка заграждения призвана минимизировать число вооруженных стычек, которые время от времени возникают между противоборствующими сторонами. Напомним, несмотря на то, что радикальные курдские бандгруппы покинули приграничные с Турцией районы по условиям российско-турецкого соглашения о формировании безопасной зоны, боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG) продолжают предпринимать вылазки в зонах контроля протурецких формирований.

Провинция Хасака

Агентство новостей Our Syria сообщает о том, что курдские боевики возобновили незаконные аресты гражданских лиц в Хасаке в рамках насильственной вербовки. Многие мирные жители, признанные «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) уклонистами, были задержаны в городе Аш-Шаддади в южной части провинции. Кроме того, множество молодых людей были взяты под стражу и принудительно направлены в тренировочные лагеря курдских боевиков в деревнях поблизости от административного центра провинции. Местные активисты связывают попытки SDF пополнить свои ряды с участившимися столкновениями с протурецкими силами на севере региона. Однако подобные меры как правило приводят к росту недовольства жителей оккупационной политикой SDF. Напомним, многие из призванных таким образом лиц впоследствии дезертируют. Как известно, зачастую с целью принудительной мобилизации курдские радикалы задерживают девочек и мальчиков в возрасте от 13 до 16 лет.