День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

«Блокадников осталось очень мало. Вот нас собирают, чаепития устраивают, разные мероприятия, и я вижу, как нас становится все меньше и меньше. Тогда люди здоровье потеряли, их это подкосило очень сильно, а я занимался спортом. Потом меня еще увидели во время защиты города, взяли в цирк, и я там работал. Другим повезло меньше, поэтому всем блокадникам надо желать, в первую очередь, здоровья и долгих лет жизни. А молодежи я хочу пожелать найти себя, свою профессию, и в этой профессии быть лучшим. Тогда тебя будут везде ценить, тогда ты сам себя будешь ценить. Ну и, конечно же, хочу пожелать быть такими, как мы, не сдавать позиций, защищать свою Родину»