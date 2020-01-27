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День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
872 дня мужества
Каждый год 27 января Российская Федерация отмечает День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.
Как замыкалось кольцо
18 декабря 1940 года Германия начала реализацию знаменитого плана «Барбаросса». Он предусматривал быстрый прорыв обороны Советского Союза по трем основным направлениям: группа армий «Север» разворачивала наступление на Ленинград, группа армий «Центр» продвигалась к Москве, а группа армий «Юг» атаковала Киев. Закончить войну Адольф Гитлер намеревался к осени 1941 года.

Ленинград был для германского командования стратегически важным направлением, так как был вторым по размерам и значимости городом СССР (к началу войны его население составляло примерно 3,2 млн человек). Город обеспечивал страну четвертью от всей продукции тяжелого машиностроения, производил оружие и военную технику.
«Осажденный Ленинград не просто продолжал выпуск вооружения и военной техники для армии, но даже создавал новые модели таких изделий. Так, в начальный период войны, в суровых условиях блокадной зимы 1941-1942 гг., именно ленинградские предприятия, как утверждает историк П. П. Данилов, первыми в стране освоили выпуск реактивной военной техники. Изготавливались не только легендарные БМ-13, БМ-16 и их модификации, но и — специально для ленинградского фронта — тяжелые фугасные ракеты вращательного типа (тяжелые реактивные мины), которые солдаты по аналогии с установками «Катюша» ласково называли «Ванюшами», — писала в своей монографии «Советский военно-промышленный комплекс: проблемы становления и развития (1930-1980 гг.)» доктор исторических наук, сотрудник Института российской истории РАН И. В. Быстрова.
Захват города помог бы фашистам значительно расширить свою военную мощь за счет промышленных производств, созданных советскими гражданами до войны. К тому же доступ к воде открывал путь для захвата или уничтожения Балтийского флота и большого количества гражданских судов. Освободившиеся после сдачи города силы группы армий «Север» должны были бы усилить левый фланг атакующего Москву «Центра».

Поэтому после Ленинградской битвы летом 1941 года немцы развили наступление и заняли Шлиссельбург, отрезав Северную столицу от остальной части страны. Далее были тяжелейшие бои за Красное село, Пушкин и Петергоф. Советской армии удалось удержать атакующих на подходах к Кронштадту, однако с Северного Приладожья красноармейцев блокировали финны. Так началась военная блокада Ленинграда, которая продлится 872 дня.
«Полностью исключить военную блокаду города было нельзя, но зато была возможность не допустить захвата Ленинграда, и уже вот это удалось сделать. Красной армии удалось предотвратить более жесткую блокаду, то есть не допустить соединения немцев и финнов между Ладожским и Онежским озерами, а также отбросить немцев от Тихвина. Без этого блокада была бы полной. То есть наши войска не просто смогли остановить наступление, немцы взяли Тихвин, и если бы они удержали его, то уже снабжение города по «Дороге жизни» было бы нереальным. А наши войска сумели немцев из Тихвина выбить»

Борис Юлин
Военный эксперт и историк
Начало блокады
Ситуация для ленинградцев осложнялась и тем, что Гитлер с самого начала наступления был готов «стереть город с лица земли». К тому же 10 сентября самолеты люфтваффе уничтожили Бадаевские склады, на которых хранились довольно большие запасы продовольствия. Чуть позже закончились вода и топливо, в домах было темно и холодно. Голод начался той же осенью.

Очень большую роль в сохранении жизней горожан сыграла система продовольственных карточек, позволявшая справедливо распределять оставшиеся запасы еды. Так, к концу ноября рабочий получал скудные 250 г хлеба в день, остальное население города и того меньше, до 125 г.
Ветеран, житель блокадного Ленинграда Владимир Шилинский-Лерри
«Во время Великой Отечественной войны мой дом находился неподалеку от школы №340 Невского района. Мне тогда было 9 лет, и мы с друзьями, и даже девочками, специально коротко стриглись, чтобы уйти на фронт и защищать город, но нас, естественно, не пускали. Поэтому я помогал отцу, перебирал для машин детали, они занимались их ремонтом и нам давали рассольник, такой зеленый с помидорами и перловкой. А потом наступил голод, все стало иначе - давали всего 125 граммов хлеба. К тому же в первую зиму были очень страшные обстрелы немцев, нас постоянно предупреждали, что на окраины ходить не следует, что обстрел идет оттуда и правая сторона улиц опасна. А потом они бомбили зажигательными бомбами»

Владимир Шилинский-Лерри
Ветеран, житель блокадного Ленинграда
Тогда Владимир Казимирович жил в деревянном двухэтажном доме, который от таких «зажигалок» мог выгореть до основания буквально за несколько десятков минут. Вот и приходилось маленькому ленинградцу бегать по крышам и сбрасывать с них залетевшие боеприпасы.
«У нас на улице было 5 таких домов, и все они сгорели, кроме нашего. Потом мы переехали к родственникам, потому что наш дом разваливался, кругом ведь шли взрывы, и рядом зенитки стояли. Наш дом рассыпался, и мы переехали к родственникам, где я и сейчас живу. Я так скажу, немцы были уверенны, что победят нахрапом, потом начали брать нас измором, но не получилось. Мы выстояли, мы показали, что будем стоять до конца и так всегда должно быть»

Владимир Шилинский-Лерри
Ветеран, житель блокадного Ленинграда
После того, как блокада перекрыла сухопутную линию снабжения города, был разработан альтернативный маршрут. Продовольствие и боеприпасы в Ленинград доставлялись по Ладожскому озеру, до его западного побережья, которое контролировали войска Ленинградского фронта. В период чистой воды доставка происходила водным транспортом, но когда вода замерзала, через озеро работала автогужевая дорога, которая и получила название «Дорога жизни». Так, с 23 ноября по 1 декабря 1941 года перевезено 800 тонн муки, а 22 декабря показатели превысили 700 тонн муки в день.

Кроме того, красноармейцы получали боеприпасы, вооружение, топливо, эвакуировали больных и раненых, детей. В общей сложности по дороге жизни были эвакуированы 1 млн 376 тыс. человек.
«Осенью 1941 года Красная армия активно вела контрбатарейную борьбу. То есть помимо той артиллерии, которая была в Ленинграде, боевой артиллерии, тяжелой, была еще и артиллерия Балтийского флота, которая использовалась для того, чтобы отражать наиболее серьезные немецкие удары. То есть работали боевые корректировщики, связанные телефонным проводом с кораблями, и обеспечивали довольно точное введение огня. Поэтому немцам неудобно было вести обстрелы, и кроме того, когда стало ясно, что город взять они не могут, было решено брать его измором, и с этого момента особо сильно немцы боеприпасы на обстрелы не тратили, потому что они вели наступление и на других фронтах, было наступление на Москву и т. д. Соответственно и боеприпасы нужны им были больше там, у столицы»

Борис Юлин
Военный эксперт и историк
Снятие блокады
В середине января 1943 года Волховский и Ленинградский фронты при активной поддержке Балтийского флота в районе Шлиссельбургско-Синявинского выступа сумели разорвать кольцо блокады и восстановить сухопутную связь с Ленинградом. После освобождения Шлиссельбурга в течение 17 дней через узкий коридор вдоль берега Ладожского озера была проложена железнодорожная ветка, и уже 7 февраля в Ленинград прибыл первый железнодорожный состав.

К 20 января советские войска разгромили Красносельско-Ропшинскую группировку войск Германии. 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден. В честь одержанной победы в городе прогремел салют в 24 артиллерийских залпа из 324 орудий. Это был единственный за все годы Великой Отечественной войны салют, проведенный не в столице.

Из 3 млн проживающих в городе ленинградцев, к окончанию войны осталось не более 800 тыс. человек. Голод и непрекращающиеся бомбардировки противника привели к гибели от 641 тыс. до 1 млн жителей блокадного города. Ранения различной степени тяжести получили 34 тыс. человек. Всего в 1941-1942 годах по «Дороге жизни» и по воздуху было эвакуировано 1,7 млн человек.
«Блокадников осталось очень мало. Вот нас собирают, чаепития устраивают, разные мероприятия, и я вижу, как нас становится все меньше и меньше. Тогда люди здоровье потеряли, их это подкосило очень сильно, а я занимался спортом. Потом меня еще увидели во время защиты города, взяли в цирк, и я там работал. Другим повезло меньше, поэтому всем блокадникам надо желать, в первую очередь, здоровья и долгих лет жизни. А молодежи я хочу пожелать найти себя, свою профессию, и в этой профессии быть лучшим. Тогда тебя будут везде ценить, тогда ты сам себя будешь ценить. Ну и, конечно же, хочу пожелать быть такими, как мы, не сдавать позиций, защищать свою Родину»

Владимир Шилинский-Лерри
Ветеран, житель блокадного Ленинграда
Автор: Сергей Чемеков
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