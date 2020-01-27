День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

«Осажденный Ленинград не просто продолжал выпуск вооружения и военной техники для армии, но даже создавал новые модели таких изделий. Так, в начальный период войны, в суровых условиях блокадной зимы 1941-1942 гг., именно ленинградские предприятия, как утверждает историк П. П. Данилов
, первыми в стране освоили выпуск реактивной военной техники. Изготавливались не только легендарные БМ-13, БМ-16 и их модификации, но и — специально для ленинградского фронта — тяжелые фугасные ракеты вращательного типа (тяжелые реактивные мины), которые солдаты по аналогии с установками «Катюша» ласково называли «Ванюшами», — писала в своей монографии
«Советский военно-промышленный комплекс: проблемы становления и развития (1930-1980 гг.)» доктор исторических наук, сотрудник Института российской истории РАН И. В. Быстрова
.