Москва, 27 января. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать поступок главы Чувашии Михаила Игнатьева, пошутившего над сотрудником МЧС. Как уточнил представитель Кремля, в Москве знают о поступке Игнатьева. Как пишет ТАСС, Песков воздержался от каких-либо оценок действий главы Чувашии.

«Конечно, мы знакомы со всеми этими эпизодами, мы знакомы с разными точками зрения, которые излагаются. Но каких-то оценок я бы не стал сейчас давать», — сказал представитель главы государства.

Как писала газета «Известия», глава МЧС Евгений Зиничев раскритиковал поступок главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть, чтобы забрать ключи от новой пожарной машины.

Также телеведущая Тина Канделаки считает, что после инцидента Игнатьева ждут серьезные последствия.

Напомним, что ранее в Чувашии разразился скандал. Во время вручения пожарным новой машины глава региона, воспользовавшись своим высоким ростом, поднял руку и заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть, чтобы забрать ключи.

В администрации главы Чувашии указали, что на мероприятии Игнатьев общался со многими людьми, с которыми уже давно знаком. Сообщается, что он и подпрыгнувший пожарный «знают друг друга достаточно давно», а произошедший инцидент является обычной шуткой.

Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров подтвердил, что Игнатьев и пожарный — старые знакомые, поэтому они «позволили себе подурачиться».