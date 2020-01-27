Кремль пока не имеет четкого представления о формате голосования по Конституции РФ

Москва, 27 января. Кремль пока не имеет четкого представления о том, как будет проходить общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ, обсуждаются различные модальности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У Кремля четкого представления нет, пока еще различные модальности обсуждаются, решение на этот счет не принималось», — объяснил он.

Напомним, о необходимости внести в конституцию изменения, гарантирующие ее приоритет в российском правовом пространстве, в рамках послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.

23 января Госдума в первом чтении одобрила президентский законопроект о поправках. Предложенные изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя и права и свободы человека и гражданина.

Ранее Песков говорил о том, что порядок и сроки всероссийского голосования разрабатываются и будут своевременно уточнены.