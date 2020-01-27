ЛНА дала шанс переговорам по миру в Ливии, отказавшись от превентивного удара по ПНС

Аль-Вишка, 27 января. Ливийская национальная армия (ЛНА), несмотря на провокационные действия террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС), решила отказаться от реализации превентивных мер против агрессии боевиков. Как отметил официальный представитель ЛНА Ахмад Мисмари, такой шаг предпринят для сохранения возможности переговоров.

Мисмари отмечает, что командование ЛНА подготовило план по превентивному удару по позициям ПНС, которые вели подготовку к нарушению режима прекращения огня — вооруженные группировки планировали атаку на ЛНА в аль-Вишке, расположенном к западу от Сирта. Туда перебросили боевиков из Триполи, несколько сотен наемников, завербованных Турцией, и военную технику, также полученную от турецкой стороны.

Этот шаг смог бы обезопасить силы Ливийской национальной армии, однако операцию приостановили. Такое решение позволит продолжить дипломатический путь урегулирования кризисной ситуации в стране. Кроме того, ЛНА наглядно продемонстрировала, что в состоянии отразить любые атаки, устраиваемые боевиками ПНС.

Он также добавил, что террористы ПНС продолжают устраивать вооруженные провокации на всех фронтах Триполи. По словам Мисмари, силы ЛНА имеют полное право защищаться.

В Ливии с 00:00 12 января был введен режим прекращения огня, достигнуть которого удалось благодаря последовательной дипломатической работе России. Москва смогла усадить за стол переговоров всех участников конфликта и убедить их перейти к решению конфликта путем дипломатии, чего никому не удавалось с начала заключительного этапа антитеррористической операции ЛНА.