Кремль разослал предложения провести встречу глав «пятерки» Совбеза ООН

Москва, 27 января. Кремль направил послания с предложением провести встречу лидеров стран, являющихся постоянными членами Совбеза ООН, 24 января и теперь ждет реакции глав государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Можно предположить, что, с учетом выходных, именно сегодня они (послания с предложением. — Прим. ФАН) будут доводиться нашими посольствами до соответствующих глав государств и правительств через министерства иностранных дел, как это предусмотрено действующей дипломатической практикой», — рассказал Песков.