Крашенинников заявил, что закон о Госсовете РФ может стать федеральным конституционным

Закон о Госсовете РФ может стать федеральным конституционным. О соответствующем предложении сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в конституцию Павел Крашенинников по итогам очередного заседания, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении проект о поправках в конституцию. В нем в том числе предусматривается конституционное закрепление статуса Государственного совета. Согласно тексту документа, он будет формироваться президентом «на основании федерального закона».

«У нас по поводу Госсовета есть несколько положений, по которым мы уже определились. Первое — что создание такого совета и формирование — это будет компетенция президента. Это уже в проекте есть. И второе — то, что это должно быть не на уровне указа президента, как есть с 2000 года, а на уровне федерального закона», — напомнил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

По его словам, поступили предложения «поднять уровень закона до федерального конституционного».

«Для граждан надо пояснить, что федеральный конституционный закон выше федеральных законов: у него и другая процедура принятия, и другая процедура изменения. И он в случае противоречия становится более высокого уровня действия», — пояснил Крашенинников.

Он отметил, что такие предложения прозвучали и будут рассмотрены.

«Пока решения здесь тоже нет», — подытожил парламентарий.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что положение конституции, говорящее о приоритете российского законодательства над международным, нужно не только закрепить, но и усилить.