Колташов назвал блокировку счетов ИП банками мерой с катастрофическими последствиями

ФНС выписала штрафы двум российским банкам за отказ блокировать счета ИП, эта ситуация обнажает конфликт интересов банков и налоговых органов. ФНС в этом споре представляет власть, поэтому она в своем праве, считает руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Федеральная налоговая служба оштрафовала банки ВТБ и УРАЛСИБ за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей (ИП), у которых имеется задолженность по налогам, страховым взносам и штрафам, пишет РБК.

Известно, что финансовые регуляторы отказывались замораживать операции и взыскивать средства со счетов, которые бизнесмены открывали в личных целях. По данным СМИ, владельцы счетов предлагали службе решить вопрос через приставов согласно Налоговому кодексу РФ. Однако у ФНС имеются полномочия для приостановки движения средств на счетах ИП.

В беседе с Федеральным агентством новостей Александр Разуваев пояснил, что банки заинтересованы в денежном обороте и комиссионных, — это их доход, и терять они его не хотят.

«А налоговики хотят получить деньги, и, если этого не происходит, то стремятся заблокировать счета. Тут напрямую конфликт интересов. Учитывая, что налоговики – это власть, то она права, т. к. интересы государства старше, — сказал эксперт. — При этом сложно сказать, как поведет себя дальше налоговая служба. Но в то, что это станет большой проблемой, я не верю. Скорее всего это как-либо «разрулиться».

Как утверждает Василий Колташов, блокировка счета — это «мера, имеющая катастрофические последствия». Руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений объяснил, что счет легко заблокировать, но «муторно» разблокировать.

«Заблокированный счет останавливает всю экономическую деятельность предприятия. Мера эта используется налоговиками достаточно свободно, а бизнес и общественные организации от нее буквально трясет. А банк, который очень легко позволяет блокировать счета, в глазах налоговиков может выглядеть очень хорошим, но в глазах свои клиентов выглядит ужасно. Из-за претензий ФНС работа организации практически парализуется», — рассказал экономист.

Согласно законодательству РФ, банк обязан блокировать счета по указанию государственных органов. Но он может уклоняться от этого, если считает претензии необоснованными, говорит собеседник ФАН.

«Так или иначе, банки имеют своих юристов. Они могли не блокировать определенные счета в расчете на то, что дальнейшее разбирательство докажет их правоту. Таким образом банк встает на защиту клиента. Скорее всего, эта история не закончится штрафами, а дальше начнется борьба банков. Когда блокировка законна и необходима, то они делают это сразу же. Когда они видят необоснованность претензий, то банки могут защищать своих клиентов», — добавил Колташов.

Ранее в «Альфа-банке» сообщили о внедрении системы налогового мониторинга c 2020 года. Таким образом банк предоставляет доступ к своей учетной системе через базу данных, в которой информация будет постоянно доступна по защищенным каналам связи органам ФНС. Благодаря этому налоговый орган сможет точно оценивать корректность налоговой отчетности банка.