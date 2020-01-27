Алжир и ОАЭ обсудят ситуацию в Ливии

Алжир, 27 января. Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заед Аль Нахайян планирует в ближайшее время посетить Алжир, чтобы обсудить ситуацию в Ливии. Об этом сообщил глава МИД Алжира Абделькадер Мессахель.

«Главной темой повестки дня станет ливийский вопрос в свете последних событий, а также обсуждение усилий Алжира и международных игроков по поиску путей политического урегулирования конфликта», — сообщает Libya`s Channel.

Напомним, что ситуация в Ливии остается нестабильной с 2011 года, когда поддерживаемые США силы свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. После этого в Триполи было сформировано Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, которое контролируется западными странами и напрямую связано с террористическими группировками. Ему противостоит законно избранный парламент страны и поддерживающая его Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Весной прошлого года Хафтар повел войска на Триполи, чтобы очистить столицу от боевиков.

Россия тем временем прилагает все усилия для политического урегулирования конфликта. Москва инициировала установление в Ливии временного режима прекращения огня, а также устроила прямые переговоры с Хафтаром и главой ПНС Ливии Файезом Сарраджем в Москве. Впоследствии Хафтар направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором поблагодарил российского лидера за миротворческую деятельность и выразил готовность вновь приехать в Москву для нового раунда переговоров.