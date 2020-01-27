Пассажирский самолет рухнул в Афганистане

Кабул, 27 января. Лайнер компании Ariana Afghan Airlines с пассажирами на борту рухнул в провинции Газни на востоке Афганистана. Об этом сообщили СМИ.

По словам представителя губернатора региона Арифа Нури, пассажирский самолет потерпел крушение в уезде Дих-Як.

Журналисты со ссылками на источник уточнили, что на борту разбившегося самолета могли находиться как минимум 83 человека. Их судьба пока остается неизвестной.

По предварительным данным, лайнер следовал по маршруту из Герата в столицу Афганистана Кабул. СМИ добавили, что район, где произошла авиакатастрофа, находится под контролем запрещенного в РФ радикального движения «Талибан»1.

«Специальные силы были отправлены на место крушения», — говорится в сообщениях прессы.

Ранее стало известно о том, что пассажирский самолет Airbus-306 авиакомпании Iran Airtour выполнил экстренную посадку в иранском аэропорту «Мехрабад» из-за технических проблем. Воздушное судно выполняло рейс Тегеран — Стамбул.

1 Организация запрещена на территории РФ.