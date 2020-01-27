Сурков де-факто продолжает выполнять обязанности помощника президента РФ

Москва, 27 января. Указа об отставке помощника президента России Владислава Суркова не было, поэтому он продолжает выполнять обязанности в рамках занимаемой должности. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что помощник главы РФ покинул госслужбу.

Об уходе Суркова с госслужбы 25 января сообщил близкий к нему директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он отметил, что решение помощника президента связано «со сменой курса на украинском направлении».

«Пока могу сказать только то, что указа об освобождении Суркова от его обязанностей до сих пор не было. Поэтому ситуация де-факто продолжает оставаться такая, что он продолжает оставаться помощником президента РФ», — объяснил Песков.

Он добавил, что не может точно ответить, ходит ли в настоящее время Сурков на работу, поскольку не осуществляет «функции контроля за посещаемостью рабочего места».