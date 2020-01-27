Песков подтвердил, что Россия выступает за налаживание отношений с Украиной

Москва, 27 января. Вопросами Украины в администрации президента РФ занимается Владислав Сурков, который пока остается помощником главы государства. Ему по мере необходимости помогает Юрий Ушаков из управления по международным делам. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы уже говорили, ни о каком изменении речи идти не может. Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной. Глава государства неоднократно говорил, что Россия выступает за налаживание отношений между двумя странами», — отметил Песков.