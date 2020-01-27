Песков рассказал, чем будет заниматься Мединский в роли помощника Путина

Москва, 27 января. Бывший министр культуры Владимир Мединский на посту помощника президента будет заниматься вопросами координации государственной политики в исторической и гуманитарной сферах. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

При этом официальный представитель Кремля не смог уточнить круг обязанностей бывшего вице-премьера Дмитрия Козака, который стал заместителем главы администрации президента.

«Пока уточняется. По Козаку на днях расскажу, как будет уточнено», — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Козак курировать украинское направление, Песков подчеркнул, что это зависит от решения, которое примет президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что ранее за вопросы, касающиеся отношений с Украиной, отвечал бывший помощник президента Владислав Сурков, однако он покинул данный пост. В связи с эти в СМИ появилась информация о том, что теперь украинскую тематику будет курировать Козак.