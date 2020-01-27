Песков рассказал о подборе кандидатуры на пост главы Пермского края

Москва, 27 января. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, с чем связана задержка представления президентом РФ Владимиром Путиным нового губернатора Пермского края, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты уточнили, что Пермский край уже неделю живет без временно исполняющего пост губернатора. Они поинтересовались, с чем связана эта задержка и когда будет представлена кандидатура.

«Идет подбор кандидатуры. Как только президент РФ Владимир Путин будет готов представить эту кандидатуру, согласовать ее с самим кандидатом, мы об этом сделаем соответствующее объявление», — уточнил представитель Кремля.

Напомним, досрочные выборы губернатора Пермского края состоятся 13 сентября, в единый день голосования. Максим Решетников, ранее занимавший пост главы региона, был назначен главой Министерства экономического развития РФ.

15 января президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести изменения в Конституцию РФ. После этого премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.

Главой нового правительства назначен экс-глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. У премьера девять заместителей вместо десяти, как это было у его предшественника на посту премьера Дмитрия Медведева. Как пишет «Газета.ru», кроме того, в Кабмине появилось много новых лиц, таких, как бывший заместитель главы ФНС Алексей Оверчук, ставший теперь вице-премьером. При этом почти все основные посты остались за их действующими руководителями: министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и министр обороны Сергей Шойгу сохранили свои «портфели».