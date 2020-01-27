Путин заслушает доклад гендиректора Агентства стратегических инициатив

Москва, 27 января. Президент РФ Владимир Путин заслушает доклад генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланы Чупшевой 27 января. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Президент с руководством [АСИ] постоянно держит контакт, встречается регулярно, сверка часов происходит. Получает информацию о том, что сделано. АСИ остается очень существенным приоритетом в работе и объектом внимания главы государства», — рассказал Песков.

Также пресс-секретарь главы государства сообщил, что 27 января Путин проведет несколько непубличных совещаний и встреч.

АСИ является некоммерческой организацией, созданной российским правительством. Владимир Путин выступает председателем наблюдательного совета организации. АСИ занимается продвижением приоритетных проектов, реализует мероприятия по улучшению предпринимательской среды в России, а также ведет работу, направленную на развитие профессиональных кадров.