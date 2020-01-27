В США разработали более дешевый и безопасный литий-ионный аккумулятор

Москва, 27 января. Американские ученые разработали бюджетный аналог литий-ионного аккумулятора на основе водных электролитов. Новая батарея, которая питает большинство телефонов, ноутбуков и электромобилей, станет более дешевой и менее опасной. Об этом сообщает журнал Energy Storage Materials.

В опубликованном исследовании говорится, что ученые могут, используя водные электролиты вместо типичных органических, собрать более безопасную и дешевую батарею для гаджетов. Качество ее работы не будет уступать традиционному источнику питания.

Ученые выбрали для производства водные электролиты из-за их невоспламеняющейся природы. Кроме того, они менее чувствительны к влажности, что делает их более приемлемыми при производстве. Сейчас ученые думают, как заставить новую батарею работать долго, передает «Planet Today».

«Если вы прикладываете слишком много напряжения к воде, она электролизуется, что означает, что вода распадается на водород и кислород. Это проблема, потому что тогда вы выходите из газа, и электролит расходуется», — сказал Нихил Кораткар, профессор кафедры механики, аэрокосмической и ядерной техники в Ренсселере.

Исследователи использовали для эксперимента катод из оксида марганца лития и анод из оксид вольфрама ниобия.

«Оказывается, что оксид вольфрама ниобия является выдающимся с точки зрения энергии, хранящейся на единицу объема», - заявил Кораткар.

Ученым удалось достичь редкого сочетания быстрой зарядки и возможности хранить большое количество энергии на единицу объема. Это позволит производить дешевые аккумуляторы при низких затратах.

Ранее ФАН сообщал, что рязанские ученые разработали солнечные батареи, которые на треть дешевле аналогов. Сотрудники кафедры Рязанского государственного университета имени Есенина запатентовали способ применения тонких пленок пористого кремния в качестве антиотражающего покрытия и поглощающего свет слоя.