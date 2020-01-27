Эксперт Дандыкин рассказал о «темных пятнах» в истории с ударом по украинскому «Боингу»

Военные КСИР не сразу признались президенту Ирана Хасану Рухани в том, что именно они в ночь на 8 января сбили украинский Boeing, в результате чего погибли 176 человек. Военнослужащий, виновный в трагедии, в настоящее время находится в тюрьме. В интервью Федеральному агентству новостей капитан 1-го ранга и военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о том, что не все так однозначно в этой истории.

«Изначально все началось из-за убийства американцами Сулеймани. Это однозначно. Все началось с этого. Сулеймани был официальным лицом и в определенной степени символом Ирана. Далее, как всегда бывает в странах Востока, а в Иране особенно, начались манифестации... И в этой суматохе, когда нервы напряжены до предела, полетели ракеты. Случилось то, что случилось», — прокомментировал Дандыкин.

Эксперт отмечает, что особых навыков в работе с ПВО, в отличие от тех же сирийцев, у иранских военных нет. Сирия, например, работает по израильским и американским беспилотникам, тем более, ей помогают и российские советники.

«Первыми «мяу» сказали США, убив Сулеймани. Это, конечно, не отменяет ответственности тех, кто сплоховал. Это связано с их низким профессионализмом и сильной неразберихой, близкой к панике. В данный момент виновные арестованы, следствие ведется. Тем не менее там много «темных пятен», в этой истории. Это случилось почему-то именно с украинским «Боингом». Насколько мне известно, он немного отклонился от заданного маршрута, пролетал над штаб-квартирой, над объектами стражей Исламской революции. Почему так случилось, что он полетел в это время над этими местами? Все это прояснится не скоро. Но вся вина идет к тем, кто начинал. А начинали Соединенные Штаты Америки», — пояснил собеседник ФАН.

Напомним, что почти 32 года назад Соединенные Штаты сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они до сих пор не принесли официальных извинений. Кроме того, американский офицер, ответственный за уничтожение этого самолета, был представлен к награде.

«Тут регион достаточно сложный. Надо настолько виртуозно работать, как хирургу во время операции, а когда работают, как слон в посудной лавке, естественно, это приводит к тому, что произошло. И уже не первый раз. Был случай, когда Америкой был сбит иранский самолет, но тогда никто не был наказан. Много всего было, и, к сожалению, история показывает, что еще многое может быть. Особенно в истории с Ливией сейчас. Там вообще незатухающий котел. И вполне может быть такое, что это все перерастет в мировую войну. Поэтому сейчас такое внимание уделяется и мирному урегулированию ливийского процесса, и иранцы даже с американцами стараются договориться, потому что всякая искорка может привести к большому-большому пожару. Человечество уже не раз на себе это испытывало», — заключил Дандыкин.

Известно, что сбитый иранской системой ПВО украинский «Боинг» поразили две ракеты класса «земля — воздух», выпущенные из зенитно-ракетного комплекса «Toр-M1».

Бортовые самописцы потерпевшего крушение под Тегераном украинского самолета останутся в Иране и будут расшифрованы на его территории.

Напомним, 3 января Пентагон нанес ракетный удар по району багдадского аэропорта, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Его убийство обострило ситуацию на Ближнем Востоке. Так, 8 января армия Ирана нанесла ракетные удары по двум военным базам США в Ираке. Американцы отказались от ответных действий, продемонстрировав неготовность к масштабному противостоянию с Ираном.

После убийства Сулеймани парламент Ирака принял резолюцию, которая предполагает вывод американского контингента. Однако в военном ведомстве США заявили, что американские войска не намерены уходить из Ирака. Тем не менее большая часть стран ближнего Востока выступает с требованием вывода американских войск из региона.