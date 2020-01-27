Подруга Пелагеи рассказала, кому после развода достанется построенный Телегиным дом

Москва, 27 января. Близкая подруга российской исполнительницы Пелагеи — Александра Соколова — опровергла слухи касательно того, что певица «прибрала к рукам» дом стоимостью 75 млн рублей, который недавно построил форвард хоккейного ЦСКА Иван Телегин.

По словам Соколовой, Пелагея никогда не жила в доме, который хоккеист начал строить пару лет назад. Он напомнила, что до свадьбы спортсмен переехал в квартиру возлюбленной, поскольку в доме, о котором шла речь, не был завершен ремонт.

«Вообще не понимаю, зачем идет настойчивая дезинформация об этом доме. Его все время называют или подарком Ивана для жены и дочери, или Полиным трофеем в разводе. Это неправда!» — подчеркнула приятельница артистки.

Она также рассказала, что Пелагея помогала Телегину с дизайном коттеджа и даже вкладывала в строительство личные деньги, пишет kp.ru.

Как считает Соколова, кто-то специально пытается очернить имидж артистки.

Ранее нападающий сборной России по хоккею и московских армейцев Телегин опубликовал в своем Instagram-аккаунте заявление, в котором рассказал о причинах развода с Пелагеей. По словам спортсмена, в их расставании нет чьей-либо вины. Он объяснил, что супругам просто не удалось сохранить семью, пишут «Известия».

При этом Телегин заверил, что будет помогать своей семье. В конце декабря прошлого года исполнительница Пелагея заявила о намерении расстаться с Телегиным.