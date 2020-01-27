Россияне припомнили недовольной соцрекламой Соболь нарушения закона и обман с голодовкой

Москва, 27 января. Юристка так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Любовь Соболь раскритиковала звезд Instagram, которые в социальной рекламе сообщили подписчикам важные новости о повышении материнского капитала и развитии национальных проектов в России.

Протеже одиозного блогера Алексея Навального объявила, что, по ее мнению, участникам соцрекламы «заплатили» за съемку некие суммы. Откуда юристка узнала о существовании каких-либо «расценок», она не уточнила.

«Да эти за деньги хоть черта лысого будут рекламировать», — написала Соболь в Twitter.

Сообщение недовольной протеже Навального возмутило пользователей Сети. Они пришли к выводу, что Соболь не может смириться с популярностью звезд, которые на деле показали, как переживают за будущее страны и ее жителей. Россияне напомнили юристке, что блогеры, вызвавшие ее возмущение, передали послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию тем людям, которые могли пропустить важные для общества новости.

«А что им рекламировать? Может быть вас, Любовь? Чем плоха реклама социальных нововведений, о которых должны знать люди, которые не смотрят политические передачи?» — передает сообщение комментаторов Nation News.

Пользователи Сети припомнили Соболь, что сама она только и делала, что вовсю пиарила незаконные митинги, участие в которых обернулось для многих неприятностями с законом.

«Куда лучше рекламы несанкционированных митингов, после которых в СИЗО загребут», — отметили они.

Напомнили юристке и ее обман с голодовкой.

«Люпка, когда сама на работу пойдешь? Или все голодаешь?» — задали ей вопрос.

Некоторые пользователи высказали свою неприязнь к Соболь более резко.

«Лучше бы насморк вылечила. Неужели Олеша не может на это денег дать? Слушать невозможно этот гнусавый текст», — говорится в одном из сообщений. «Ты, Люба, звездее всех звезд. Циркее всех цирков», — констатировали пользователи. «Чья бы корова мычала, а твоя бы помолчала. За бабло продашь и страну, и мать родную», — пришли они к выводу.

Соболь в прошлом году несколько раз нарушила закон об организации митингов, за что суд ее обязал выплатить миллионные штрафы. В ходе предвыборной кампании в Мосгордуму юристка отличилась провокациями, «спектаклями» в столичном отделении Центральной избирательной комиссии и фальсификацией подписей избирателей ― в ее подписных листах обнаружились многочисленные нарушения, даже подписи «мертвых душ». Протеже Навального удалось выйти сухой из воды, поскольку она «прикрылась» собственным ребенком.