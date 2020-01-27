Мисмари: ПНС продолжает нарушать перемирие, вынуждая ЛНА обороняться

Ливия, 27 января. В Триполи на всех фронтах продолжают регистрировать боевые столкновения, что стало следствием череды провокаций со стороны террористических группировок, подконтрольных так называемому Правительству национального согласия (ПНС). Оперативную информацию о ситуации вокруг оккупированной ливийской столицы предоставил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари.

Мисмари во время пресс-конференции подчеркнул, что различные террористические группировки, получающие команды от ПНС, систематически нарушают перемирие, которое было введено в полночь 12 января. Боевики регулярно обстреливают позиции ЛНА, вынуждая их обороняться. Представитель Ливийской национальной армии добавил, что ее силы имеют полное право защищать себя.

Режим прекращения огня на северо-западе Ливии был введен в 00:00 12 января, участники конфликта — ПНС и ЛНА — согласились сложить оружие для мирного урегулирования конфликтной ситуации в стране. Переговоры между противоборствующими сторонами стали возможны благодаря усилиям России, настоявшей на дипломатическом пути решения ливийского кризиса.