Глава Чувашии опроверг обвинения в неуважении к спасателям

Чебоксары, 27 января. Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев опроверг обвинения СМИ в неуважении к спасателям. Комментируя недавний скандал, который произошел во время вручения новой пожарной техники, политик заявил, что всегда с большим почтением относился к сотрудникам МЧС.

«Отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС. Мы вместе ели и тушенку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие дружеские отношения сложились», — цитирует Игнатьева портал органов власти Чувашии.

Глава региона напомнил, что он возглавляет республиканскую комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и лично принимал участие в тушении лесных пожаров в 2010 году.

Игнатьев также опроверг сообщения СМИ о том, что переданная МЧС техника была куплена за федеральные деньги. По его словам, пожарные машины ежегодно приобретаются за счет консолидированного бюджета Чувашской республики. За последние три года на эти цели регион выделил 337 млн рублей, пишет «Газета.ру».

Напомним, что на прошлой неделе в Чувашии разгорелся громкий скандал. Во время вручения спасателям новых машин, Игнатьев, воспользовавшись своим высоким ростом, поднял руку вверх и заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть, чтобы забрать ключи. После этого политика обвинили в неуважении к пожарным. Поступок главы республики, в частности, осудил глава МЧС Евгений Зиничев.

В администрации главы Чувашии указали, что на мероприятии Игнатьев общался со многими людьми, с которыми уже давно знаком. Сообщается, что он и подпрыгнувший пожарный «знают друг друга достаточно давно», а произошедший инцидент является обычной шуткой.