«Опасная» Пугачева восхитила Королеву ярким макияжем с алыми губами

Москва, 27 января. Советская и российская эстрадная исполнительница Алла Пугачева восхитила коллегу по поп-сцене Наташу Королеву ярким макияжем. На своей странице в Instagram примадонна опубликовала фото с алыми губами.

«С утра? Губы красные? Берегись!!! Опасна я», — написала Пугачева.

«Вау! Алла Борисовна, украдут», — прокомментировала Королева.

Непривычный образ примадонны российской эстрады восхитил и многих ее подписчиков.

«А когда вы не опасны вообще?» — спросила suricat1319.

«Шикарная Алла!» — написала olya._.1982.

«Всегда самая модная и современная», — прокомментировала de.nina2011.

«Роковая женщина! Красавица!» — восхитилась elenakomenda.

«Не опасная, а очень красивая Алла Борисовна», — отметила rita.rozhnova.

«До чего же хороша! Алла Борисовна, вы восхитительны! Все моложе и моложе!» — оценила фото певицы westiklove.

Отметим, что в последнее время новые фото Пугачевой вызывают горячие споры в Сети. По мнению многих поклонников артистки, она слишком молодо выглядит на снимках. Некоторые подписчики примадонны считают, что звезда прибегла к услугам пластических хирургов или стала тщательно ретушировать фотографии. Поклонники порой не узнают Пугачеву на снимках, а иногда отмечают, что примадонна похожа на свою дочь певицу Кристину Орбакайте.

Ранее блогер Лена Миро обратила внимание на маниакальное стремление Пугачевой выглядеть моложе своего 70-летнего возраста. По мнению Миро, изменения во внешности примадонны могут говорить о проблемах со здоровьем заслуженной артистки.