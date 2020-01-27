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Глава Роспотребнадзора рассказала о введенных против коронавируса беспрецедентных мерах

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Глава Роспотребнадзора рассказала о введенных против коронавируса беспрецедентных мерах

Москва, 27 января. Меры, принимаемые китайскими властями против сдерживания нового коронавируса, являются беспрецедентными, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Она напомнила, что на сегодняшний день зарегистрированы 2840 больных коронавирусом и 80 погибших.

«В течение предыдущей недели ежедневный прирост — коэффициент 1,5, сейчас — коэффициент 1,3. Надеемся, это результат мер, которые проводятся китайскими коллегами. Динамика соответствует мониторингу Роспотребнадзора, чтобы был результат должно пройти не менее половины инкубационного периода», — уточнила она.

Кроме того, она напомнила, что Россия ввела меры против коронавируса с декабря, как только о нем стало известно.

«Оцениваем меры, принимаемые китайскими коллегами, как беспрецедентные», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора рассказала о введенных против коронавируса беспрецедентных мерах. 

«На границе с Китаем и там, где принимаются рейсы из КНР, ужесточили режим на 217 пунктах пропуска, они оснащены тепловизорами. Ведется двойной контроль на рейсах, пассажиры проверяются ручными тепловизорами, а также большими тепловизорами в аэропорту», — указала она.

Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что подозрение на опасную инфекцию было выявлено у 100 человек. Они имели симптомы, похожие на те, которые появляются при заражении коронавирусом, и посещали Китай.

«Каждый был изолирован, провели полностью обследование. Преимущественно, это вирусы гриппа, ОРВИ, но ни в одном случае не был обнаружен новый коронавирус», — подчеркнула специалист.

Кроме того, в пятницу зарегистрировано постановление главного санитарного врача Анны Поповой о необходимых мерах по предупреждению проникновения инфекции. На данный момент постановление доведено до руководителей всех субъектов. 

Глава Роспотребнадзора рассказала о введенных против коронавируса беспрецедентных мерах

 

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