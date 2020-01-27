Москва, 27 января. Меры, принимаемые китайскими властями против сдерживания нового коронавируса, являются беспрецедентными, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Она напомнила, что на сегодняшний день зарегистрированы 2840 больных коронавирусом и 80 погибших.

«В течение предыдущей недели ежедневный прирост — коэффициент 1,5, сейчас — коэффициент 1,3. Надеемся, это результат мер, которые проводятся китайскими коллегами. Динамика соответствует мониторингу Роспотребнадзора, чтобы был результат должно пройти не менее половины инкубационного периода», — уточнила она.

Кроме того, она напомнила, что Россия ввела меры против коронавируса с декабря, как только о нем стало известно.

«Оцениваем меры, принимаемые китайскими коллегами, как беспрецедентные», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора рассказала о введенных против коронавируса беспрецедентных мерах.

«На границе с Китаем и там, где принимаются рейсы из КНР, ужесточили режим на 217 пунктах пропуска, они оснащены тепловизорами. Ведется двойной контроль на рейсах, пассажиры проверяются ручными тепловизорами, а также большими тепловизорами в аэропорту», — указала она.

Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что подозрение на опасную инфекцию было выявлено у 100 человек. Они имели симптомы, похожие на те, которые появляются при заражении коронавирусом, и посещали Китай.

«Каждый был изолирован, провели полностью обследование. Преимущественно, это вирусы гриппа, ОРВИ, но ни в одном случае не был обнаружен новый коронавирус», — подчеркнула специалист.

Кроме того, в пятницу зарегистрировано постановление главного санитарного врача Анны Поповой о необходимых мерах по предупреждению проникновения инфекции. На данный момент постановление доведено до руководителей всех субъектов.