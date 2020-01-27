Как изменится жизнь в России с 1 февраля 2020 года: рост пенсий, штрафов и тарифов

Федеральное агентство новостей рассказывает о главных законодательных изменениях, вступающих в силу в феврале 2020 года.

Увеличение пенсий

С 1 февраля 2020 года пенсионеры, имеющие право на получение единовременной денежной выплаты (ЕДВ), получат надбавку, поскольку ЕДВ будет проиндексирована на три процента. На столько же проиндексируется и стоимость набора социальных услуг (НСУ).

Повышение коснется 15,4 миллиона льготников, среди которых инвалиды 1-й, 2-й и 3-й групп, а также дети-инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои СССР, РФ и другие.

Подробнее о том, что произойдет с пенсиями россиян в наступившем году, читайте в материале ФАН.

Отмена советских законов

С 1 февраля в России будут упразднены 3709 нормативно-правовых актов, принятых в нашей стране с 1917-го по 1991 годы. Речь идет о законах, которые перестали быть актуальными в современных реалиях.

По словам бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, поручившего Минюсту провести ревизию устаревших советских законов, многие из них создают тяжелые условия для бизнеса и препятствуют развитию экономики.

Отказ от кассовых чеков

С 1 февраля, покупая товары в торговых автоматах, россияне перестанут получать кассовые чеки, но только в том случае, если вендинги оборудованы дисплеями и программным обеспечением, которое выводит на экран QR-код чека.

Штрафы для иностранных СМИ

С февраля иностранные СМИ, признанные в России иностранными агентами, будут платить штрафы за нарушение установленного порядка деятельности.

Для физических лиц штраф составит 10 тысяч рублей, для должностных — 50 тысяч, для организаций — 500 тысяч. При повторном нарушении штрафы увеличатся до 50 тысяч, 100 тысяч и 1 млн рублей соответственно.

Рост тарифа системы «Платон»

С 1 февраля плата за проезд большегрузов по федеральным трассам вырастет с 2,04 рубля за километр до 2,20 рубля. Росавтодор объяснил повышение тарифа системы «Платон» фактическим изменением потребительских цен с 15 ноября 2015 года по февраль 2019 года включительно.

С помощью «Платона» в Федеральный дорожный фонд собрано уже более 94 млрд рублей, на которые отремонтировано 2700 км дорог в 40 городах и субъектах РФ, а также более 30 мостов в 19 регионах страны.

Конвенция о нормах соцобеспечения

С 27 февраля 2020 года в России вступают в силу отдельные разделы Конвенции «О минимальных нормах социального обеспечения», принятой в Женеве в 1952 году. Речь идет о разделах о медицинском обслуживании, об обеспечении во время болезни, об обеспечении в преклонном возрасте, об обеспечении тех, кто перенес несчастный случай на работе или получил профессиональное заболевание, об обеспечении по материнству, об обеспечении при наступлении инвалидности, об обеспечении в случае утраты кормильца.

С полным текстом этой Конвенции можно ознакомиться тут.