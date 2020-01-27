Милонов заявил, что надежный Интернет смог бы оградить россиян от фейков про коронавирус

Москва, 27 января. Иностранные СМИ распространяют фейки об опасном коронавирусе из Китая, чтобы вызвать у населения панику. Об этом в понедельник сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, создание надежного Интернета позволило бы оградить россиян от дезинформации.

«В отличие от китайских коллег, мы позволяем соцсетям миллиардами тиражировать поддельную информацию, благодаря которой у жителей России формируется неверная картина, неверные знания о реальной ситуации и масштабах происходящего», — пояснил Милонов «ПолитЭксперту».

Парламентарий подчеркнул, что информация о вирусе должна распространяться через официальные источники — сайт министерства здравоохранения, санэпидемслужбы или другого государственного ведомства. Только такая информация будет проверенной и достоверной. И в самую последнюю очередь, считает депутат, нужно слушать различных интернет-экспертов, которые преимущественно делятся ложными и паническими выводами.

Впервые о вспышке пневмонии в китайском Ухане стало известно еще в конце прошлого года. 7 января китайские исследователи установили, что возбудителем инфекции является коронавирус 2019-nCoV.

По информации ВОЗ, коронавирус провоцирует развитие атипичной пневмонии. Помимо Китая от заразы также пострадали Таиланд, Япония и Южная Корея. Кроме того, первый случай заражения азиатским коронавирусом был зарегистрирован в США.

По словам замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Биня, вирус распространяется воздушно-капельным путем. Впрочем, нельзя исключать и другие способы распространения, учитывая фактор мутации.