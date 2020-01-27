Двойное ДТП с участием ДПС произошло в Ростовской области. ФАН-ТВ

В Неклиновском районе Ростовской области, недалеко от хутора Пятихатки, в одном месте произошло сразу два ДТП. Наряд ДПС прибыл на место столкновения легковушек Mitsubishi Lancer и ВАЗ-2112. Во время оформления протокола в служебную машину Hyundai врезался Hyundai Accent. Во втором случае пострадавших, судя по всему, нет, а вот машины первой пары столкнувшихся повреждены очень сильно. Скорее всего, людей увезла скорая.