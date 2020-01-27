Турция вербует боевиков «ан-Нусры» для поддержки террористов ПНС

Триполи, 27 января. Турецкое правительство во главе с президентом Реджепом Тайпом Эрдоганом не собирается отказываться от попыток добиться своих целей в Ливии, приступив к вербовке террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ). Об этом накануне, 26 января, заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари.

По его словам, Эрдоган, желая как можно больше боевиков переманить на свою сторону, выдает им авансовый платеж в размере $1000, эти деньги террористы получают еще до прибытия в Ливию. Также Анкара намерена увеличить количество рекрутов с помощью тюрем, в которых содержатся «игиловцы» (ИГ1 — террористическая группировка, запрещенная в РФ) — им предлагается возможность отправиться воевать на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) вместо тюремного заключения.

Турция стала главным дестабилизирующим фактором в Ливии, приводящим к эскалации конфликта. Турецкая сторона не только поставляет боевикам ПНС грузы с оружием и боеприпасами, на что наложено эмбарго ООН, но и систематически направляет туда сирийских наемников, состоявших в различных сирийских террористических группировках.

Как отмечает Мисмари, в настоящее время на территории Ливии находится около 8 тысяч боевиков из Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.