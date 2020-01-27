МИД РФ заявил, что США и Ирак должны решить вопрос по выводу американского контингента

Москва, 27 января. США и Ирак должны прийти к единому пониманию касательно вывода американского контингента из этой страны. Об этом заявил журналистам в понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам российского дипломата, Москва всегда исходит из того, что вопрос присутствия контингентов другого государства на территории какой бы то ни было страны решается главным образом во взаимоотношениях властей этой страны с государством, которое этих военных направляет.

Если ситуация меняется, и власти принимающей страны свою позицию корректируют, то вторая сторона должна реагировать соответствующим образом, указал заместитель главы дипломатического ведомства.

Напомним, 3 января Пентагон нанес массированный ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого был убит командующий иранским спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Убийство иранского генерала стало поводом обострения ситуации на Ближнем Востоке. Так, 8 января армия Ирана нанесла ракетные удары по двум военным базам США в Ираке. Системы противоракетной обороны США не успели отразить удар Тегерана. При этом американцы отказались от ответных действий на ракетный удар иранских властей, продемонстрировав неготовность к масштабному противостоянию с Ираном в регионе.

После убийства Сулеймани парламент Ирака принял резолюцию, которая предполагает вывод американского контингента. Однако в военном ведомстве США заявили, что американские войска намерены сохранить свое присутствие в Ираке. Многие политологи и эксперты отмечают, что убийство американцами генерала Сулеймани активизировало сценарий «Янки, гоу хоум!» на Ближнем Востоке. Большая часть стран региона выступает с требованием вывода американских войск из региона.