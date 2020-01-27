Песков прокомментировал ситуацию с помилованием осужденной израильтянки Иссахар

Москва, 27 января. В настоящее время выполняются необходимые юридические процедуры, чтобы глава государства Владимир Путин мог принять свое решение касательно прошения о помиловании осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар. Об этом заявил журналистам на брифинге в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы знаем, что это личное прошение на имя главы государства. В настоящее время выполняются необходимые юридические процедуры, чтобы президент мог принять свое решение», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, когда российский лидер примет решение о помиловании Иссахар.

Напомним, гражданка Израиля Иссахар была задержана в начале апреля 2019 года в московском аэропорту «Шереметьево», где она делала пересадку на рейсе Дели — Тель-Авив и ожидала посадки в транзитной зоне. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке женщины около 10 граммов гашиша.

11 октября Химкинский городской суд Московской области признал Иссахар виновной в совершении преступления по статье о нелегальном хранении, перевозке, изготовлении запрещенных препаратов и назначил 7,5 года колонии общего режима.

Как ранее сообщал Infox.ru, израильтянка Иссахар обратилась к лидеру РФ Путину с просьбой о помиловании.