Сирт, 27 января. Ахмад Мисмари, официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщил, что город Сирт, ранее освобожденный от террористов Правительства национального согласия (ПНС), будет и дальше находиться под защитой сил ЛНА.

Он подчеркнул, что сейчас в городе активизированы восстановительные процессы, к работе постепенно возвращается вся основная инфраструктура населенного пункта. Временное правительство Ливии, заседающее в Тобруке, направляет в Сирт гуманитарные грузы с продовольствием, медикаментами, а также топливом и предметами первой необходимости.

Жители города в течение нескольких лет находились под гнетом боевиков ПНС, однако 6 января в их судьбе произошел поворотный момент — фельдмаршал Халифа Хафтар, возглавивший ЛНА, провел серию успешных операций, вынудив террористов оставить ранее захваченные территории, в том числе и город Сирт.

Ситуация с Сиртом подчеркивает ответственность Тобрука в отношении собственного народа, Временное правительство готово и дальше действовать в интересах простых ливийцев, несмотря на попытки ПНС дестабилизировать ситуацию в стране и всеми силами сохранить свое влияние в республике.