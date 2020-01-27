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Мисмари подчеркнул, что Сирт останется под защитой ЛНА при любых условиях

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Мисмари подчеркнул, что Сирт останется под защитой ЛНА при любых условиях

Сирт, 27 января. Ахмад Мисмари, официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщил, что город Сирт, ранее освобожденный от террористов Правительства национального согласия (ПНС), будет и дальше находиться под защитой сил ЛНА.

Он подчеркнул, что сейчас в городе активизированы восстановительные процессы, к работе постепенно возвращается вся основная инфраструктура населенного пункта. Временное правительство Ливии, заседающее в Тобруке, направляет в Сирт гуманитарные грузы с продовольствием, медикаментами, а также топливом и предметами первой необходимости.

Жители города в течение нескольких лет находились под гнетом боевиков ПНС, однако 6 января в их судьбе произошел поворотный момент — фельдмаршал Халифа Хафтар, возглавивший ЛНА, провел серию успешных операций, вынудив террористов оставить ранее захваченные территории, в том числе и город Сирт.

Ситуация с Сиртом подчеркивает ответственность Тобрука в отношении собственного народа, Временное правительство готово и дальше действовать в интересах простых ливийцев, несмотря на попытки ПНС дестабилизировать ситуацию в стране и всеми силами сохранить свое влияние в республике.

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