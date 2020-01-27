Жительница Украины просит Зеленского отменить использование отчества в стране

Киев, 27 января. Жительница Украины Марина Бабенко предложила отменить документальное и устное использование отчества в стране. Соответствующую петицию она опубликовала на странице официального интернет-представительства президента Украины Владимира Зеленского.

«Использование отчества является устаревшей традицией, что не соответствует современности», — написала украинка.

Бабенко считает, что в связи с этим можно либо совсем отменить отчество, либо сделать его использование необязательным. Еще один вариант — разрешить выбирать отчество по отцу или по матери. По словам жительницы Украины, во многих развитых странах не используют привязку к одному из родителей в имени, заменяя отчество вторым именем или фамилией.

В петиции автор сослалась на статьи 23 и 32 украинской конституции, отметив, что согласно документу «каждый человек имеет право на свободное развитие своей личности» и «никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь». По мнению Бабенко, обязательное использование отчества как раз является вмешательством в частную жизнь гражданина и не дает человеку самому выбирать собственное имя.

«Поскольку человек не всегда имеет отца или не всегда желает носить имя отца как составную часть собственного имени, то навязывание использования отчества ставит человека в неловкое положение и нарушает его права», — заключила украинка.

Петиция была опубликована 24 января 2020 года. По состоянию на 12.00 27 января документ собрал 266 подписей из 25 тысяч необходимых. До конца сбора подписей осталось 88 дней.

Отметим, что от традиционного отчества недавно начали отказываться и в России. Как пишут «Известия», многие россиянки стали присваивать детям матронимы или так называемые матчества. Например, в свидетельствах о рождении появляются Анновны и Марьевны.