Террористы «Исламского государства»1 и «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещены в РФ) вербуются для поддержки нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. По словам представителя Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмада Мисмари, боевикам готовы платить по 1 000 долларов авансом за прибытие в североафриканскую страну.

Официальный представитель ЛНА Ахмад Мисмари накануне сообщил о происходящих в Ливии событиях. По словам военного, сейчас силы ПНС продолжают разрастаться за счет поддержки Анкары. Также по распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана началась вербовка террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» в Сирии. Он отмечает, что боевики нанимаются с предоплатой в 1 000 долларов до прибытия в Ливию.

Также так называемое ПНС готово принять у себя террористов из «Исламского государства», которые сейчас находятся в сирийских тюрьмах. Мисмари сообщил, что Турция предоставит возможность пленным боевикам отправиться в Ливию для войны на стороне триполитанского правительства. По его словам, сейчас против сил ЛНА выставлено около 8 000 бойцов из Сирии.

Отметим, что в Триполи продолжается перемирие. Однако сражающиеся на стороне ПНС сирийские боевики уже не раз нарушали режим прекращения огня. Зафиксированы случаи, когда бандиты нападали в столице на простых гражданских, вели стрельбу в жилых кварталах, а также захватывали чужое имущество. По словам Мисмари, вооруженные группировки триполитанского правительства уже не раз нарушали соглашение, нападая на солдат ЛНА.

По утверждению представителя ливийской армии, недавно военные решили принять ответные меры и ударить по силам ПНС, но они все же приостановили операцию, чтобы дать шанс дипломатическим переговорам. Таким образом они сообщили своему противнику, что готовы отразить любые наступления террористов, желающих сорвать достигнутые договоренности.

Напомним, что режим прекращения огня заработал в Ливии в полночь 12 января. Достигнуть перемирия удалось после предложения России начать мирный диалог в североафриканской стране. Эти договоренности поддержала и Турция. Первыми на это предложение откликнулась ЛНА, прекратившая свои боевые операции. Сторона ПНС не сразу решила прекратить стрельбу по военным, но к ночи и они постепенно решили примкнуть к разрешению кризиса без оружия.

Мисмари подчеркивает, ЛНА всегда прислушивается ко мнениям глав государств и международным организациям, предоставляя возможность найти мирное решение конфликта. Сейчас они продолжают поддерживать перемирие, несмотря на заявления триполитанских сил, готовящихся начать яростную атаку на военных по всем направлениям.

1 Организация запрещена на территории РФ.